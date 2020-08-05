В Санкт-Петербурге выявили 156 заболевших коронавирусом

За последние суткив в Санкт-Петербурге выявлено 156 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. По свежим данным, 18 человек умерли. Выписаны из больниц по выздоровлению 37 человек.

В России за 24 часа выявлено 5 тысяч 204 заболевших. География коронавируса все еще составляет подавляющую часть регионов - случаи отмечены в 83 субъектах федерации. Из выявленных за последние сутки 1 342 случая (25,8%) болеют бессимпомно. За сутки зафиксировано 139 летальных исходов.



За весь период пандемии в стране выявлено 866 тысяч 627 заболевших, скончались 14 тысяч 490 человек.