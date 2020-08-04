Петербург остается в топ-5 коронавирусных регионов

В Петербурге за сутки появились 158 новых зараженых вирусом Covid-19. Регион остается на пятом месте по заболеваемости в России, пропуская вперед Москву, Свердловскую область, ХМАО и Подмосковье.

Всего в России 5159 новых заболевших и 144 умерших. Выздоровели за сутки 7878 человек.

Протестированы в Петербурге за сутки были 9814 человек, выздоровели - 85 пациентов, скончались 22. Ситуацию с заболеваемостью специалисты называют стабильной и не ждут в ближайшее время резкого роста числа заболевших.