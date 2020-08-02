Беглов пригрозил штрафами нарушителям санитарных мер

Губернатор Петербурга Александр Беглов пригрозил полумилионными штрафами и закрытием на срок до 90 дней рынкам и ТЦ, где не соблюдаются противоэпидемиологические меры.

Напомним, торговые центры открылись в Петербурге 27 июля. Посетителей обязали носить маски и перчатки при их посещении. Однако, по данным городского Роспотребнадзора, соблюдают правила далеко не все.

Беглов на своей странице ВКонтакте напомнил горожанам и бизнесменам о необходимости ответственно относиться к своему и чужому здоровью а также о возможных штрафах, заявив что лично убедился в том, как поверхностно соблюдаются санитарно-эпидемиологические меры.

Специалисты советуют не забывать о вирусе, носить маски и перчатки, а также держать социальную дистанцию.