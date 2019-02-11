Вера Полозкова отметит день рождения большим концертом в Петербурге

Вера Полозкова – популярная российская поэтесса, журналист, актриса – отметит день рождения большим весенним концертом 15 марта на Новой сцене Театра ЛДМ.

Встречи с Верой всегда наполнены искренностью, слова тонко резонируют в сердцах слушателей. Ее тексты – о жизни как она есть, поэтому каждый, слушая, находит в них себя.

Уникальный видеоряд и полифоническое музыкальное сопровождение создают особую атмосферу, погружая слушателя в мир образов Веры Полозковой.

Новая сцена Театра ЛДМ – современный зал с качественным звуком, театральным светом и идеальным обзором сцены. Встреча в социальной сети «ВКонтакте» – https://vk.com/veraldm

Где: Театр ЛДМ, Новая сцена – улица Профессора Попова, 47

Когда: 15 марта, начало в 19:00

Сколько: от 1500 до 3500 рублей

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