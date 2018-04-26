Ботанический сад Петербурга приглашает на День подснежника

Ботанический сад Петербурга 29 апреля приглашает на День подснежника. В программе:

– Прогулка по Субтропическому маршруту. В оранжереях самый разгар субтропической весны: цветут экзотические фрукты, древовидные рододендроны, привычные и совсем непривычные растения.

– Квест по парку-дендрарию. Участники смогут не только узнать много нового о первоцветах и полюбоваться разнообразием первых цветов: галантусами, крокусами, белоцветниками, хионодоксами, морозниками, печеночницей, хохлатками и пролесками, но и побороться за ботанические призы.

- Творческие мастер-классы. Без предварительной записи, количество участников ограничено.

- Выставка ботанической живописи.

Где: улица Профессора Попова, 2

Когда: 29 апреля с 11:00 до 16:30

Сколько: 400 рублей, дети старше четырех лет и школьники по ученическому билету – 250 рублей, студенты и пенсионеры – 300 рублей

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