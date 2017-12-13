Петербуржцев приглашают на новогодние шоу на Новой сцене Александринки

Петербуржцев приглашают на новогодние шоу на Новой сцене Александринского театра. Концерты "Штраус-Гала" пройдут 27 декабря, а также 2, 3 и 4 января.
Праздничные концерты пройдут в камерной обстановке одного из красивейших мест Петербурга. Программа, составленная из самых известных произведений отца и сына Штраусов, а также любимых слушателями оркестровых миниатюр в исполнении одного из лучших оркестров города, обещают вечера, полные искрящегося веселья, которые не оставят равнодушными ни одного ценителя настоящей классической музыки.
Количество мест строго ограничено, билеты лучше покупать заранее на сайте театра.
Где: наб. реки Фонтанки, 49А
Когда: 27 декабря, 2, 3 и 4 января
Сколько: от 300 рублей