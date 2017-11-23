  • 23 Ноябрь 2017
USD 23.11.2017 59.0061 -0.4543
USD ММВБ 12:17 0  
EUR 23.11.2017 69.4030 -0.4154
EUR ММВБ 12:17  
Нефть($) 23.11.2017 63.05 0.27
Нефть(p) 23.11.2017 3720.33 -12.59

Опубликована подробная программа Фестиваля молодых семей

Автор:


© Фото: организаторы мероприятия

Темы дня

Он пройдет 25 и 26 ноября 2017 с 12:00 до 18:00 в Калининском районе Петербурга.

Опубликована подробная программа Фестиваля молодых семей. Он пройдет 25 и 26 ноября в Калининском районе Петербурга. Участие в фестивале - бесплатное.

Гостей фестиваля ждут культурно-образовательные секции, площадки для семейного творчества и отдыха, мастер-классы, интерактивы, полезные семинары и консультации от специалистов, встречи с популярными блогерами, трогательная фотовыставка «Видеть ценное: тепло нашего дома», а также розыгрыши подарков.

Продолжая создавать события не только яркими, красочными, запоминающимися, но и наполненными полезными знаниями, на этот раз организаторы предлагают не менее насыщенную программу лектория.

Тему «Развитие эмоционального интеллекта в семье» раскроет Татьяна Васильева, руководитель Фонда развития эмоционального интеллекта, бизнес-тренер, член ISEI - международного сообщества в области эмоционального интеллекта, сертифицированный консультант Personal Profile Analysis (PPA). Авторские методики и уникальные упражнения позволят каждому ребенку раскрыть свой потенциал, выбрать индивидуальные инструменты и способы работы с эмоциями.

Под чутким и пристальным профессиональным взглядом семейных психологов Инги Кузнецовой и Юлии Трифоновой будет проведен интерактивный семинар «Родители, дети и внуки». Мамы и папы, бабушки и дедушки смогут найти ответ на наиболее часто задаваемый на консультациях вопрос: Что делать, когда в воспитании ребенка участвуют и родители, и родители родителей?

Обсудить способы заработка в декрете, а также стать участником проекта «Биржа труда для мам» станет возможным благодаря Вере Загребиной. Молодежный центр «ОХТА» проведет тренинг-игру для всей семьи «Тропа доверия». А психологический центр «Форсайт» - тренинг «Экспресс-конфликтология». Разобраться в тонкостях гармоничного брака в большом городе поможет психолог Оксана Палехова. Яна Тарасенко проведет мастер-класс для молодых родителей о правильном распорядке дня ребенка.

Для тех, кто любит вокальное искусство – мастер-класс по хоровому пению от проекта «НЕскучный хор». А для тех, кто не любит сидеть на месте - мастер-класс от танцевальной студии Diva Dance. О гармоничном развитии ребенка, о правильных отношениях детей и родителей расскажет директор Центра духовной культуры и образования Красногвардейского благочиннического округа по работе с молодыми семьями, иерий Виктор Матяшов.

Решить проблему с ненужными вещами призван эко-проект «Круговорот добра», который также будет представлен на одной из площадок фестиваля. Елизавета Золотухина, блогер @turbo.mama , бизнес-мама, консультант по слингоношению, преподаватель йоги с удовольствием поделится опытом и предложит к обсуждению насущные темы, такие как: адаптация в садике, воспитание, бьюти-процедуры для мам, что читать с детками.

Инстамама Катя @rina_sara расскажет все правила планирования семейной поездки, даже если вы собираетесь в путешествие с самыми маленькими членами своей семьи. А блогер Екатериной Стаценко @mamaborisa, подскажет как разнообразить будни малыша, как самостоятельно придумать «развивашки» и насколько правильно руководствоваться в воспитании детей интуицией.

Папам наверняка понравятся химическое и крио-шоу, а также научные эксперименты от «Наукомании». А что говорить о чудесах робототехники от «Лиги роботов»? Для всех гостей множество интеллектуальных игр и фотозона от студии Kulttour, царство конструкторов от «Леготеки», море пазлов от MacroWood, зона стикеров и создание арт-объекта «ToDoList».

Также всеми любимые батут, сухой бассейн с шариками, раскладные домики и тоннели, розыгрыши призов и подарков от сети семейных парков активного отдыха №1 в России Joki Joya. Подробная программа и расписание фестиваля можно посмотреть на сайте.

Официальная страница фестиваля «ВКонтакте»

Где: залы научно-исследовательского центра СПбПУ - Политехническая улица, 29

Когда: 25 и 26 ноября с 12:00 до 18:00

Сколько: бесплатно

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Афиша

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

    До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.

    читать далее →

    Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

    Пять самых простых рецептов антиунывания и антигрущения для любых возрастов и интересов от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в ноябре

    Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Покой нам только снится: как работает «закон о тишине» в Петербурге и Ленобласти?

    На какую сумму можно оштрафовать переносящих пианино грузчиков? Является ли нарушителем играющая на пианино соседская дочка? И можно ли угрожать самому соседу, разбудившему вас дрелью в субботу?

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Мост 16-ти яиц, жезл Барклая-де-Толли и квартал красных фонарей по-петербургски

    Какие скабрезные сюрпризы скрывают петербургские памятники, почему красноармеец, рабочий и крестьянин на памятнике «Октябрю» обнаженные и действительно ли Ленин поддерживал марширующих по Петрограду лесбиянок.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.11.17
    Компания Аттек, СОУТ и охрана труда – особенности и специфика
    17.11.17
    Знаменитый Атлантик-сити может стать городом-призраком
    14.11.17
    Специализированное оборудование для гигиены
    10.11.17
    Плитка под мозаику – привлекательный и долговечный отделочный материал
    07.11.17
    Рецепт продвинутого салона красоты | Повар – «Имидж Инвентор»
    30.10.17
    Девушка года: Яна Каролина Отман
    27.10.17
    РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»
    26.10.17
    Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram