Опубликована подробная программа Фестиваля молодых семей. Он пройдет 25 и 26 ноября в Калининском районе Петербурга. Участие в фестивале - бесплатное.

Гостей фестиваля ждут культурно-образовательные секции, площадки для семейного творчества и отдыха, мастер-классы, интерактивы, полезные семинары и консультации от специалистов, встречи с популярными блогерами, трогательная фотовыставка «Видеть ценное: тепло нашего дома», а также розыгрыши подарков.

Продолжая создавать события не только яркими, красочными, запоминающимися, но и наполненными полезными знаниями, на этот раз организаторы предлагают не менее насыщенную программу лектория.

Тему «Развитие эмоционального интеллекта в семье» раскроет Татьяна Васильева, руководитель Фонда развития эмоционального интеллекта, бизнес-тренер, член ISEI - международного сообщества в области эмоционального интеллекта, сертифицированный консультант Personal Profile Analysis (PPA). Авторские методики и уникальные упражнения позволят каждому ребенку раскрыть свой потенциал, выбрать индивидуальные инструменты и способы работы с эмоциями.

Под чутким и пристальным профессиональным взглядом семейных психологов Инги Кузнецовой и Юлии Трифоновой будет проведен интерактивный семинар «Родители, дети и внуки». Мамы и папы, бабушки и дедушки смогут найти ответ на наиболее часто задаваемый на консультациях вопрос: Что делать, когда в воспитании ребенка участвуют и родители, и родители родителей?

Обсудить способы заработка в декрете, а также стать участником проекта «Биржа труда для мам» станет возможным благодаря Вере Загребиной. Молодежный центр «ОХТА» проведет тренинг-игру для всей семьи «Тропа доверия». А психологический центр «Форсайт» - тренинг «Экспресс-конфликтология». Разобраться в тонкостях гармоничного брака в большом городе поможет психолог Оксана Палехова. Яна Тарасенко проведет мастер-класс для молодых родителей о правильном распорядке дня ребенка.

Для тех, кто любит вокальное искусство – мастер-класс по хоровому пению от проекта «НЕскучный хор». А для тех, кто не любит сидеть на месте - мастер-класс от танцевальной студии Diva Dance. О гармоничном развитии ребенка, о правильных отношениях детей и родителей расскажет директор Центра духовной культуры и образования Красногвардейского благочиннического округа по работе с молодыми семьями, иерий Виктор Матяшов.

Решить проблему с ненужными вещами призван эко-проект «Круговорот добра», который также будет представлен на одной из площадок фестиваля. Елизавета Золотухина, блогер @turbo.mama , бизнес-мама, консультант по слингоношению, преподаватель йоги с удовольствием поделится опытом и предложит к обсуждению насущные темы, такие как: адаптация в садике, воспитание, бьюти-процедуры для мам, что читать с детками.

Инстамама Катя @rina_sara расскажет все правила планирования семейной поездки, даже если вы собираетесь в путешествие с самыми маленькими членами своей семьи. А блогер Екатериной Стаценко @mamaborisa, подскажет как разнообразить будни малыша, как самостоятельно придумать «развивашки» и насколько правильно руководствоваться в воспитании детей интуицией.

Папам наверняка понравятся химическое и крио-шоу, а также научные эксперименты от «Наукомании». А что говорить о чудесах робототехники от «Лиги роботов»? Для всех гостей множество интеллектуальных игр и фотозона от студии Kulttour, царство конструкторов от «Леготеки», море пазлов от MacroWood, зона стикеров и создание арт-объекта «ToDoList».

Также всеми любимые батут, сухой бассейн с шариками, раскладные домики и тоннели, розыгрыши призов и подарков от сети семейных парков активного отдыха №1 в России Joki Joya. Подробная программа и расписание фестиваля можно посмотреть на сайте.

Официальная страница фестиваля «ВКонтакте»



Где: залы научно-исследовательского центра СПбПУ - Политехническая улица, 29

Когда: 25 и 26 ноября с 12:00 до 18:00

Сколько: бесплатно