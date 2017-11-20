В оранжерее Таврического сада пройдет музыкальная вечеринка «Santa's friends»

В оранжерее Таврического сада 17 декабря пройдет музыкальная вечеринка «Santa's friends». Здесь выступит единственный в России вибрафонист Алексей Чижик, который играет сразу пятью палочками.

Чижик исполнит джазовую программу с разнообразной и яркой музыкой: рождественские хоралы, Лунная соната Бетховена, Бах, Моцарт, сентиментальный вальс Чайковского, вокализ Рахманинова, импровизации на темы из мюзиклов Гершвина, а еще музыка The Beatles и даже мелодии Walt Disney.

Гостей будут согревать горячим какао и глинтвейном в атмосфере тропиков под мелодичные и спокойные ритмы очень нежного и звонкого вибрафона. Вечеринка является благотворительной, средства идут на поддержку проекта АНО «Волшебный Дирижабль» по профессиональной ориентации для детей-сирот из Никольского детского дома.

Проект помогает выпускникам с выбором будущих специальностей. Большинство ребят не может объективно оценить свои возможности и знания: выбирают легкий путь, руководствуясь тем, куда идут учиться друзья. Во время занятий ребята выявляют свои сильные стороны и узнают, как их можно применить в будущем, выбрав для себя современную и конкурентную профессию.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Оранжерея Таврического сада

Когда: 17 декабря, начало в 19:00

Сколько: 650 рублей (цена включает welcome drink), 18+