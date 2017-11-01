Петербуржцев приглашают на премьеру музыкально-лирической комедии "Вкус черешни". Спектакль по пьесе Огнешки Осецкой пройдет 8 и 9 ноября в ДК "Выборгский".

Два замечательных петербургских актера, две сильные личности Ирина Муртазаева и Дмитрий Быковский в течение двух часов расскажут нам свою историю жизни и любви. Уникальный коллектив "Д&Д" поможет героем сделать их истории музыкальными. После спектакль вы сами внезапно почувствуете ароматы весны, тепла, цветения садов, цветения жизни.

Мужчина и женщина, сколько историй знает человечество на эту тему, но мы хотим рассказать вам еще одну. Историю необычайной страсти, невероятных приключений, встреч и расставаний, смешных и трогательных происшествий, которые так похожи на те, которые случаются в любой семье, где мужчина и женщина любят друг друга по-настоящему! И когда не хватает слов - мы начинаем петь. В нашей истории все пронизано музыкой, песней, вкусом черешни, запахом расцветающей вишни и любовью! Он и она, что может быть интереснее?

Купить билеты на спектакль можно в кассах города или онлайн по этой ссылке. Начало в 19:15. Адрес: улица Комиссара Смирнова, 15. Режиссер - Сергей Андрейчук.