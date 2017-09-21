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Петербуржцев приглашают на фестиваль "Сырная деревня"

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© Фото: vk.com/event147982010

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Он пройдет 23 и 24 сентября в поселке Лисий Нос на Приморском шоссе.

Петербуржцев приглашают на фестиваль "Сырная деревня". Он пройдет 23 и 24 сентября в поселке Лисий Нос на Приморском шоссе. Об этом сообщается в официальной встрече фестиваля "ВКонтакте".

Сыровары со всей страны представят на ярмарке-фестивале свою продукцию - разнообразные сорта сыра из экологически чистых российских ингредиентов. Праздник начнется в субботу в полдень и завершится лишь к шести вечера в воскресенье.

В программе запланирована не только дегустация и продажа фермерских продуктов, но и мастер-классы по варке сыра и ремеслам, игры для детей и выступления народных коллективов, а также фотозона. Вход на фестиваль свободный.

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