Петербуржцев приглашают на фестиваль "Сырная деревня". Он пройдет 23 и 24 сентября в поселке Лисий Нос на Приморском шоссе. Об этом сообщается в официальной встрече фестиваля "ВКонтакте".

Сыровары со всей страны представят на ярмарке-фестивале свою продукцию - разнообразные сорта сыра из экологически чистых российских ингредиентов. Праздник начнется в субботу в полдень и завершится лишь к шести вечера в воскресенье.

В программе запланирована не только дегустация и продажа фермерских продуктов, но и мастер-классы по варке сыра и ремеслам, игры для детей и выступления народных коллективов, а также фотозона. Вход на фестиваль свободный.