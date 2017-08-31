На крыше отеля Введенский покажут моноспектакль "Сказ про Федота-стрельца"

На крыше отеля Введенский - Nevesomost - 5 сентября в 19:00 покажут моноспектакль Леонида Таранова "Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца". Это удивительно и уморительно смешная сказка, написанная актером Леонидом Филатовым "по мотивам русского фольклора".

Мотивы выбраны самые русские, персонажи самые узнаваемые, текст, вероятно, один из самых запоминающихся. Известный петербургский актер Леонид Таранов имеет склонность к комедийному жанру. Он легко и задорно прыгает из одного персонажа в другого.

Так, герои русских сказок, дабы омолодиться, скакали из кипящего молока, в ледяную прорубь, потом в кисель, потом "эшо куды-нибудь", вплоть до безвременной кончины "от отсутствия ума". Актер же остается "целехонек весьма".

На крыше, где пройдет спектакль, есть навес от дождя, уютные пледы и тепловые пушки, а также бар и ресторан. На спектакль доступно всего 100 мест, лучше приобретать билеты заблаговременно (первые 50 билетов в продаже по специальной цене).