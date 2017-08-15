В Петергофе 15 и 16 сентября пройдет праздник закрытия фонтанов. Зрителям представят новый мультимедийный спектакль "Хождение за три моря". Об этом сообщается на официальном сайте музея.

Название шоу выбрано не случайно – так называются путевые заметки тверского купца Афанасия Никитина, первым совершившего путешествие в Индию в конце XV века. "Тремя морями" также можно назвать стихии – водную, воздушную и космическую – которые на протяжении нескольких столетий, одну за другой, покорили выдающиеся русские первопроходцы.

Перед зрителями пройдет череда выдающихся личностей – Афанасий Никитин, Ермак, Петр Первый, Иван Крузенштерн, Николай Миклухо-Маклай, Валерий Чкалов, Юрий Гагарин. Каждый из них открывал новые горизонты и отодвигал все дальше границы мира, известного современникам.

Жанр представления – сказ – дает возможность отойти от традиционной манеры повествования, сделать акцент на ярких художественных и музыкальных образах.

Специально для шоу создается около 45 минут оригинального видеоконтента, включающий эпизоды архитектурного 3D-мэппинга и традиционную компьютерную анимацию. В спектакле примут участие более 50 исполнителей – вокалистов, танцовщиков и артистов оригинального жанра. Визуальный ряд шоу поддержат многочисленные спецэффекты, пиротехника и лазеры.

Где: Государственный-музей заповедник "Петергоф"

Когда: 15 и 16 сентября, начало в 21 час

Сколько: 1000 рублей