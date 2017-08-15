В Петербурге пройдет Фестиваль активного образа жизни

В Петербурге 8 октября пройдет Фестиваль активного образа жизни «Цитрус». Он разместится на территории креативного пространства «Ткачи».
Целый день петербуржцев будут учить правильно питаться и заниматься спортом, готовить полезную еду, а на мастер-классах научат танцевать.
Среди посетителей фестиваля также разыграют призы. Кроме того, на ярком маркете можно будет купить полезные сувениры, одежду и аксессуары.
Официальная встреча «ВКонтакте»
Где: креативное пространство «Ткачи» - набережная Обводного канала, 60
Когда: 8 октября, начало в 12:00
Сколько: 100 рублей