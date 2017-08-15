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В Петербурге пройдет Фестиваль активного образа жизни

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© Фото: Instagram / @alinareyzelman

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Он разместится на территории креативного пространства «Ткачи».

В Петербурге 8 октября пройдет Фестиваль активного образа жизни «Цитрус». Он разместится на территории креативного пространства «Ткачи».

Целый день петербуржцев будут учить правильно питаться и заниматься спортом, готовить полезную еду, а на мастер-классах научат танцевать.

Среди посетителей фестиваля также разыграют призы. Кроме того, на ярком маркете можно будет купить полезные сувениры, одежду и аксессуары.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: креативное пространство «Ткачи» - набережная Обводного канала, 60

Когда: 8 октября, начало в 12:00

Сколько: 100 рублей

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