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В Петербурге раздадут за пожертвования котов бенгальской породы

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© Фото: vk.com/cats_republic

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В "Республике котов" 29 июля отметят День тигра.

В Петербурге раздадут за пожертвования котов бенгальской породы. В "Республике котов" на Литейном, 60, 29 июля отметят День тигра. Об этом сообщается на официальной странице котодома "ВКонтакте".

"10 кошек и котов бенгальской породы переехали в "Республику котов" на Литейном, 60. 10 тойгеров (игрушечных тигров) ищут новый дом и заботливых владельцев", - говорится на странице группы.

Все они попали в трудную ситуацию, которая сложилась в питомнике заводчиков. Всего там находились несколько десятков чистокровных бенгалов, которые теперь нуждаются в новом доме.

Котикам от восьми месяцев до шести лет, они кастрированы и стерилизованы, пристраиваются за донейшн (стоимость кастрации).

Также срочно отдают на попечение хорошим хозяевам совсем маленьких котят из Эрмитажа. Дом ищут три кота и три кошечки.

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