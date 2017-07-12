Ботанический сад Петербурга приглашает на Фестиваль пионов, который пройдет 16 июля. Посетители смогут полюбоваться цветами в парке и на выставке, послушать лекции об агротехнике травянистых и древовидных пионах, а также принять участие в творческих мастер-классах.

В стоимость фестивального билета входит также прогулка по оранжереям водного маршрута: самая высокая оранжерея комплекса – Большая пальмовая и Викторная оранжерея с 13-тиметровым бассейном.

Особым подарком для всех станет возможность побывать в Ботаническом музее, который открывается всего несколько раз в году, во время фестивалей.

Стоимость билетов для взрослых посетителей - 400 рублей, для детей старше четырех лет и школьников - 200 рублей, дети до четырех лет - бесплатно. Фестиваль будет открыт с 11:00 до 17:00, вход с наб. реки Карповки.