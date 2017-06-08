Петербуржцев приглашают бесплатно послушать джаз. В начале июля около северного фасада Михайловского замка состоится гала-концерт фестиваля «Свинг белой ночи 2017», вход на него свободный для всех.
Перед гостями выступят звезды джазовой сцены Северной столицы, а также участники основной программы фестиваля из Европы и США, сообщается на сайте Kuda Go.
В этом году «Свинг белой ночи» пройдет в городе на Неве уже в 24 раз, концерты пройдут с 29 июня по 1 июля в Филармонии джазовой музыки.
Где: Михайловский замок - Садовая улица, 2,
Когда: 2 июля в 13 часов
Сколько: бесплатно