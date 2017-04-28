Куда сходить в Петербурге в мае

Открытие фудтрак-парка около «Дома Культуры» 1 мая

Для тех, кто любит оригинальный стрит-фуд, но не успевает следить за перемещениями городских фудтраков, рядом с «Домом Культуры» открывается стационарный фудтрак-парк. В честь открытия 1 мая действует скидка 10% на весь ассортимент.

Среди резидентов парка уже отметились Umami Truck - готовят венские вафли из картофельного пюре с сытными начинками, MaMaS - блюда мировой кухни до 150 рублей, Brown Bear - здоровый стрит-фуд из сезонных продуктов, и Sausage party - американские хот-доги с колбаской на гриле.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Дворец культуры имени И. И. Газа - проспект Стачек, 72

Когда: 1 мая в 13 часов

Сколько: бесплатно

Красочный забег ColorsGO 1 мая

Петербург 1 мая присоединится к всемирному красочному забегу ColorsGO. Он пройдет в Парке им. Бабушкина, начало регистрации в 13:00, старт забега в 15:00. Он известный всем как «Самые красочные километры на Земле» – уникальная гонка без времени и победителей, где множество бегунов обсыпаются с головы до пят красочным порошком каждый километр.

Это просто забег всех тех, для кого жизнь состоит в постоянном движении. Мероприятие направлено на пропаганду активности, здоровья, позитива и счастья. Главными правилами забега является: участник должен быть одет во все белое, вся белая одежда на финише должна стать яркой.

ColorsGO проходит во многих странах мира, включая Австралию, Бразилию, Канаду, США, Чили или Китай. Организаторы забега в Петербурге обещают, что веселье ждет бегунов также и после финиша: музыка, танцы и массовые броски ярких красок. Участие бесплатное.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: ПКиО им. И.В. Бабушкина - проспект Обуховской Обороны, 149

Когда: 1 мая в 15 часов

Сколько: бесплатно

Фото: Валентин Пышкин / vk.com/colorsgo

Вечер одноактных балетов 5 мая

Балет «Весна священная» на музыку Стравинского будет представлен в двух хореографических стилях, придуманных с разницей в сто лет. Первая принадлежит Вацлаву Нижинскому, которая была сделана для дягилевских «Русских сезонов». В своей постановке Нижинский отверг многие общепринятые нормы балета того времени, а музыка композитора была настолько архетипичной и интуитивной, что публика сначала не приняла балет. Критики писали, что эта партитура будет понята только через много лет.

Стравинский отмечал, что, сочиняя музыку, он не руководствовался канонами, а записывал только то, что слышал внутри себя. Как такового сюжета балет не имел. Идея Стравинского - возрождение весны. Племя собирается на праздник и танцует, приветствуя силы природы, взывая к духам природы и принося жертвы.

В этом аскетичном спектакле отразились две стихии. Первая - ритуал, природа, сила древности; вторая - зависимость человека и общества друг от друга, готовность пожертвовать собой во имя общего блага. Обе стихии плотно связаны между собой, так как социальная напрямую зависит от метафизической, архаичной.

Где: Новая сцена Мариинского театра - улица Декабристов, 34а

Когда: 5 мая в 19:30

Сколько: от 1200 рублей

Корейский фестиваль 6-7 мая

Организаторы двухдневного фестиваля делят его на три составляющие. В рамках KOREA FEST предусмотрены лекции; встречи с блогерами Мин КёнХа и Костей Паком; мастер-классы по корейской каллиграфии, кулинарии, косметике; игры, флешмобы, конкурсы и розыгрыши; музыка и танцы в стиле K-pop.

Вторая часть - KOREA MARKET - предложит ассортимент корейской одежды, косметики, сувениров, продуктов питания по специальным ценам. Ресторанный дворик KOREA FOOD будет заманивать ароматами национальных блюд. В конце фестиваля организаторы устроят вечернюю KOREA AFTERPARTY.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Креативное пространство «Ткачи» - наб. Обводного канала, 60

Когда: 6 и 7 мая с 13 часов

Сколько: от 150 рублей

Фото: vk.com/rokofestival2017

Фестиваль водных фонариков 6, 7 и 8 мая

В парке им. Бабушкина 6, 7 и 8 мая с 21 часа будет проходить Фестиваль водных фонариков, самое романтичное событие этой весны, в ходе которого каждый участник сможет самостоятельно проложить путь своим мечтам. Вход свободный.

Согласно древневосточной легенде, спуск фонариков на воду - настоящий ритуал, соблюдение которого приближает даже самые сокровенные желания к повседневной действительности. Для этого нужно всего лишь расправить лепестки фонарика и, нашептывая заветные мечты, зажечь внутри него огонек.

Для гостей на выбор будут представлены сразу два вида водных фонариков, отличающихся друг от друга своим предназначением. Так, опустив на водную гладь фонарик в форме лотоса, участник праздника станет на шаг ближе к обретению счастья в отношениях. Можно отправить в плаванье и фонарик-куб, который, в свою очередь, принесет владельцу материальные блага.

Красивое зрелище сопроводит живая музыка скрипки и саксофона, а также мастера лазерного и огненно-пиротехнического шоу. В этом году ожидается немало сюрпризов – планируется поставить два рекорда России. Впервые на фестивале будет работать горячая линия смс-сообщений, которые будет озвучивать ведущий в течение всего вечера.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: ПКиО им. И.В. Бабушкина - проспект Обуховской Обороны, 149

Когда: 6, 7 и 8 мая, начало в 21 час

Стоимость: бесплатно

Праздник цветения вишни «Сакура мацури» 13 и 14 мая

В середине мая Ботанический сад зацветет всеми цветами Японии: 13 и 14 мая здесь пройдет праздник «Сакура мацури», который откроет зрителям удивительную красоту азиатской вишни. Посетители смогут не только полюбоваться одним из символов Страны восходящего Солнца, но и принять участие в мероприятиях специальной программы, о которых будет сообщено во встрече «ВКонтакте».

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Ботанический сад Петра Великого - улица Профессора Попова, 2

Когда: 13 и 14 мая с 11 до 21 часа

Сколько: от 250 до 500 рублей

Фото: vk.com/tatianayudina

Фестиваль «Виват кино России!» 13-17 мая

На Дворцовой площади 13 мая дадут старт фестивалю «Виват кино России!», который будет радовать зрителей на протяжении пяти дней. На открытии гостей ждет большой концерт, посвященный Исааку и Максиму Дунаевскому и их творчеству. Песни известных композиторов исполнят народные и заслуженные артисты России.

Несколько часов спустя звезд отечественного кинематографа можно будет увидеть у входа в БКЗ «Октябрьский», где состоится церемония красной дорожки, а в 19 часов в концертном зале состоится церемония открытия. На юбилейном 25-м фестивале гости увидят больше 120-ти фильмов.

Отдельной строкой - традиционный киномарафон. В этом году он будет целиком и полностью состоять из анимации «Союзмультфильма». В подборке - 75 знаменитых мультиков, известных каждому с детства. Также в расписании найдется место специальным программам, посвященным известным режиссерам, актерам и Году экологии в России.

Все пять дней фестиваль проходит на пяти площадках Петербурга. К «Виват кино России!» в этом году присоединились киноцентр «Родина», кинотеатры «Дружба», «Заневский», «Восход», «Фильмофонд», «Аврора» и кинотеатр отеля «Москва». Вход на все показы, спецпрограммы и киномарафон - свободный.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Дворцовая площадь и кинотеатры Северной столицы

Когда: открытие фестиваля 13 мая в 13 часов, даты фестиваля - 13-17 мая

Сколько: бесплатно

Акция «На работу на велосипеде» 19 мая

В Петербурге 19 мая пройдет акция «На работу на велосипеде». Вместо автобуса, метро или личного авто многие в этот день поедут на работу на велосипедах независимо от погоды. Каждый присоединившийся к акции поддержит идею пользы здорового образа жизни и позаботится об экологии родного города.

В специальных пунктах будут выдавать воду, фрукты и приятные подарки. Более того, в акции примут участие кафе, бары, магазины и веломастерские - они предоставят скидки для велосипедистов, карта бонусов по этой ссылке.

Адреса энергетических точек акции «На работу на велосипеде»: Невский проспект, 24; Невский проспект, 92; 7 линия В. O., 34/2. Здесь вы сможете сфотографироваться, подкрепиться и получить сумки с подарками от партнеров акции.

Все точки будут работать с 8:30 утра до тех пор, пока не кончатся сумки, примерно до 9:30 - 10:00. О времени закрытия каждой точки будут сообщать в группе в день акции. Для того чтобы стать участником глобального флешмоба, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: центр Петербурга

Когда: 19 мая в 8:30

Сколько: бесплатно

Фото: vk.com/mariakallas

Парад ретро-транспорта 21 мая

Необычное действо пройдет в Северной столице в честь Дня города уже в третий раз. В центре Петербурга встретятся легендарные автобусы, синий троллейбус, воспетый Окуджавой, и автомобили ГАЗ-21, которые угонял у нечестных граждан Юрий Деточкин. В этом году к раритетам присоединится инновационный транспорт. Группа компаний «Volgabus» дала согласие на показ в Петербурге беспилотного автобуса «MatrЁshka». Ранее автобус экспонировался только в закрытых выставочных пространствах.

«Между прошлым и будущим» - такой девиз можно дать мероприятию в этом году. Мы стараемся расширить географию участников и показать больше уникальных образцов транспорта. Каждый найдет для себя что-то интересное, независимо от возраста, поэтому на наш парад приходят семьями», - отметил глава «Пассажиравтотранса» Андрей Лызин.

Зрители парада также увидят легендарный ГАЗ-АА «Полуторка», перевозивший жителей блокадного Ленинграда по Дороге Жизни в 1941-1943 годах. В 2014 году автомобиль был поднят со дна Ладожского озера и восстановлен. Кроме того, «Пассажиравтотранс» представит единственный российский экземпляр междугородных автобусов «Икарус Люкс», который был выпущен в 1972 году и отреставрирован к 90-летию предприятия. В мире осталось только пять образцов подобной техники.

В параде будет участвовать техника из частных коллекций и музеев транспортных компаний Петербурга, Москвы и других городов России, а также Финляндии и Эстонии. С 12 до 15 часов машины проследуют по Васильевскому острову, Невскому и Суворовскому проспектам. С трех часов дня и до вечера необычная техника будет красоваться на Инженерной улице.

Где: центр Петербурга

Когда: 21 мая в 12 часов

Сколько: бесплатно

Фото: avtobus.spb.ru

Шоу «Классики на Дворцовой» 27 мая

В честь дня рождения Петербурга на Дворцовой выступят оперные певцы. Зрители смогут послушать солистов ведущих оперных сцен мира – Ла Скала, Ковент Гарден, Метрополитен Опера, Парижской и Венской оперы, а также представителей отечественной оперной школы.

Моцарт, Россини, Верди, Пуччини, Штраус, Гуно, Сен-Санс, Легар, Кальман - произведения этих и других гениев классического искусства будут звучать в сопровождении Симфонического оркестра Михайловского театра.

В составе исполнителей предстоящего сезона заявлены: один из лучших теноров современности Марсело Альварес; звезда, востребованная самыми статусными оперными площадками, неподражаемое сопрано и лицо популярных мировых брендов Соня Йончева; американская оперная дива, обладательница лирического сопрано Даниэль Де Низ; приглашенная солистка Большого и Мариинского театров Вероника Джиоева; глубокий бархатный баритон Андрей Бондаренко; солист Большого театра России Алексей Татаринцев; солисты Мариинского театра Сергей Скороходов и Юлия Маточкина.

Танцевальную часть шоу украсят кордебалет Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона и шоу-балет TODES. Для зрителей на Дворцовой площади установят пять крупногабаритных светодиодных видеоэкранов.

Где: Дворцовая площадь

Когда: 27 мая в 21 час

Сколько: бесплатно

Science Fest 27 и 28 мая

В креативном пространстве «Люмьер-Холл» ждут всех, кто интересуется наукой, жаждет ярких впечатлений и обожает современные технологии. Здесь встретят как родных и геймеров, и гиков, и разработчиков, и школьников, которые будут творить мир науки уже завтра.

Для участия в образовательной программе организаторы пригласили экспертов из ведущих вузов страны, чтобы заразить вас любовью к науке. Отличников с зачетками ждут бесплатные билеты - подробные условия акции и ее сроки уточняйте у организаторов.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Креативное пространство «Люмьер-Холл» - Набережная Обводного канала, 74А и 74Ц

Когда: 27 и 28 мая с 11 до 22 часов

Сколько: от 490 рублей

Фото: организаторы мероприятия