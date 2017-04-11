Группа «Сплин» 22 апреля выступит в Петербурге

Буквально сразу же после презентации нового альбома группа «Сплин» отправилась в тур в его поддержку. В Петербурге поклонники творчества «Сплин» смогут насладиться живым исполнением группы 22 апреля 2017 года. Именно тогда в «Ледовом Дворце» пройдет концерт «Ключ к шифру».

Год 2016 «Сплин», отыгравший на всех главных фестивалях страны, намеренно не включал в свои сеты песни из нового альбома, а если они и исполнялись, то крайне редко, заставляя публику гадать о том, что же альбом грядущий ей готовит. Единственная песня, размещенная на официальном сайте группы, повествовала о том, что «пока мы здесь тянем, к нам летят инопланетяне» и, конечно же, ни малейшего отношения к тому, что публика услышит на новом альбоме, не имеет.

Новый альбом группы «Сплин» «Ключ к шифру» - это 15 песен, записанных на собственной студии в Санкт-Петербурге в атмосфере максимального комфорта. «Ключ к шифру» - это 55 минут музыки и текста, где небесный хор воспевает жизнь городских окраин, где переплетаются судьбы людей и китов, где лучше без гроша на родине, чем с грошом на чужбине.

Лидер группы «Сплин» Александр Васильев считает, что каждая песня - это зашифрованное сообщение. Посторонний человек ничего не поймет. Но тот, кому эти песни понравились и запомнились, должен знать, что и у него есть ключ к шифру.

Билеты можно купить по этой ссылке

Где: «Ледовый Дворец» - проспект Пятилеток, 1

Когда: 22 апреля, начало в 19 часов

Стоимость: 1200-3500 рублей