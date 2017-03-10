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Минкульт будет раздавать списанные библиотечные книги

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© Фото: zur.ru

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Для раздачи изданий запустят специальный сервис "Списанные книги".

В Министерстве культуры РФ решили больше не уничтожать списанные библиотечные книги. Вместо этого теперь книги будут раздавать читателям, причем совершенно бесплатно. Об этом сообщает "Собака.ру".

"Этот приказ крайне важен - благодаря ему положен конец варварской традиции уничтожения списанных книг. Тысячам экземпляров подарен шанс на новую жизнь и прочтение. Цивилизованное отношение к книге, пусть даже и списанной, победило чиновничьи страхи «как бы чего не вышло", - одним из первых прокомментировал нововведение руководитель московского Департамента культуры Александр Кибовский: 

Для раздачи изданий запустят специальный сервис "Списанные книги", где все желающие смогут выбрать понравившиеся из списанных экземпляров и забронировать их сроком на три дня. Сперва систему протестируют в московских библиотеках, а потом сервис запустят и в других городах России.

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