В Петербурге 27 апреля пройдет открытие сезона веревочных парков Norway Park

В Петербурге в субботу, 27 апреля, состоится открытие сезона в крупнейшей в России сети веревочных парков Norway Park («Норвежский парк»).

В один день начнут работать три парка – «Елагин» в ЦПКиО им. Кирова, «Орех» в поселке Орехово и «Окуневая» в поселке Озерки.

Самый большой парк, «Орех», будет работать с 10:00. Здесь есть 200 этапов, 38 зип-лайнов и 11 трасс. С 13:00 до 16:00 для гостей устроят развлекательную программу с музыкой и конкурсами.

В «Окуневой», где есть 83 этапа, 14 зип-лайнов и шесть трасс, всем посетителям будут наливать бодрящий апельсиновый сок. Открытие пройдет в 11:00.

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Посетителей «Елагина» ждут 50 этапов, 12 зип-лайнов и четыре трассы. Парк откроется в 10:00, а с 12:00 до 16:00 гости смогут сделать аквагрим.

Самый большой парк, «Орех», будет работать с 10:00. Здесь есть 200 этапов, 38 зип-лайнов и 11 трасс. С 13:00 до 16:00 для гостей устроят развлекательную программу с музыкой и конкурсами.

Все парки работают до 21:00. При покупке билетов в кассах парков 27 и 28 апреля вручают подарок – скидку 50% на следующее посещение.

Узнать цены и адреса парков можно на официальном сайте Norway Park.