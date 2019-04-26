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В Петербурге 27 апреля пройдет открытие сезона веревочных парков Norway Park

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© Фото: Norway Park
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    Для гостей приготовят подарки и другие сюрпризы.

    В Петербурге в субботу, 27 апреля, состоится открытие сезона в крупнейшей в России сети веревочных парков Norway Park («Норвежский парк»).

    В один день начнут работать три парка – «Елагин» в ЦПКиО им. Кирова, «Орех» в поселке Орехово и «Окуневая» в поселке Озерки.

    Самый большой парк, «Орех», будет работать с 10:00. Здесь есть 200 этапов, 38 зип-лайнов и 11 трасс. С 13:00 до 16:00 для гостей устроят развлекательную программу с музыкой и конкурсами.

    В «Окуневой», где есть 83 этапа, 14 зип-лайнов и шесть трасс, всем посетителям будут наливать бодрящий апельсиновый сок. Открытие пройдет в 11:00.

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    Посетителей «Елагина» ждут 50 этапов, 12 зип-лайнов и четыре трассы. Парк откроется в 10:00, а с 12:00 до 16:00 гости смогут сделать аквагрим.

    Самый большой парк, «Орех», будет работать с 10:00. Здесь есть 200 этапов, 38 зип-лайнов и 11 трасс. С 13:00 до 16:00 для гостей устроят развлекательную программу с музыкой и конкурсами.

    Все парки работают до 21:00. При покупке билетов в кассах парков 27 и 28 апреля вручают подарок – скидку 50% на следующее посещение.

    Узнать цены и адреса парков можно на официальном сайте Norway Park.

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