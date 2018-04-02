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Animal ДжаZ подарит петербуржцам «Счастье» в клубе «Космонавт»

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Презентация нового альбома группы состоится в Петербурге 8 апреля, в Москве – 5 апреля.

Группа Animal ДжаZ презентует свой новый, девятый по счету студийный альбом «Счастье» 8 апреля в стенах клуба «Космонавт» в Петербурге. В столице презентация состоится 5 апреля в «ГЛАВCLUB».

Триумфально отметив десятилетие своего культового альбома «Шаг Вдох» и собрав полные залы Stadium и A2, Animal ДжаZ не останавливаются. Работа над пластинкой «Счастье» велась на протяжении последних трех лет. Публика уже оценила по достоинству синглы «Не твоя смерть», «Любовь к полетам» и «Счастье», ставшее заглавной композицией нового релиза. Каждый из треков получал признание поклонников группы и занимал лидирующие позиции в главном рок-хит-параде страны «Чартова Дюжина».

«Я такой человек – у меня часто внутри холод. И кромешная темнота. А в другие периоды жизни – огонь и яркий свет. Между этими стихиями моя душа и мечется, вот уже много лет. Но иногда вдруг наступает миг равновесия. Мгновение, когда температура внутри становится комнатной. И ощущение покоя и какой-то правильной наполненности. Вот это мгновение, когда нет ни пожара, ни мороза – это и есть счастье. Вот об этом наш новый альбом», – говорит о новом альбоме фронтмен группы Александр Красовицкий.

Animal ДжаZ – признанный флагман отечественной альтернативной сцены. Обладатели двух премий RAMP и двух премий «Чартова дюжина». Без участия коллектива не обходится ни один крупнейший рок-фестиваль страны, от НАШЕствия до KUBANA. За свою 17-летнюю историю группа успела сыграть на одной сцене с Linkin Park и Red Hot Chili Peppers, Garbage и Rasmus, Clawfinger и Rollins Band. Песни Animal ДжаZ можно встретить во всех крупнейших чартах страны — от «Чартовой дюжины» НАШЕго радио до «Русской десятки» MTV. Столь же широк и перечень артистов, с которыми группа Animal ДжаZ записывала дуэты — МакSим и Влади (КАСТА), Сергей Шнуров и Amatory. На сегодняшний день именно Animal ДжаZ, будучи равноудаленными как от традиционного «русского рока», так и от модных инди-течений, являются живым воплощением успеха независимой музыки в России.

Когда: 8 апреля в Петербурге, 5 апреля в Москве

Где: клуб «Космонавт» в Петербурге – ул. Бронницкая, 24; «ГЛАВCLUB» в Москве – ул. Орджоникидзе, 11

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