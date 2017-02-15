В кинотеатрах «КАРО» покажут лучшее детское кино от студии «Союзмультфильм»

С 23 февраля в кинотеатрах сети «КАРО» начнутся показы новых мультфильмов знаменитой студии. В сборник под названием «Союзмультфильм. Новая жизнь» вошли 13 новейших короткометражных мультфильмов самой известной российской анимационной студии, отметившей в 2016 году свое 80-летие.

Четыре года назад художественным руководителем студии стал знаменитый режиссер и художник Михаил Алдашин. И тогда же стали очевидны новые успехи – свежие детские фильмы «Союзмультфильма » стали активно приглашать на международные фестивали, где они завоевали множество призов и были с радостью приняты маленькими зрителями. Студия снимает и новые авторские картины для взрослых, но в текущей программе проекта «Мультфильмы по выходным» будет представлено в первую очередь прекрасное детское кино, снятое за последние три года.

Яркие персонажи и увлекательные истории о дружбе, взаимопомощи, вере в себя непременно заинтересуют маленьких зрителей. Программа будет показана в кинотеатрах сети «КАРО» в восьми регионах России, включая Петербург, Москву, Московскую область, Екатеринбург, Сургут, Самару, Калининград и Казань.

С программой мультфильмов можно ознакомиться на сайте кинотеатра. Специальная цена билета — 150 рублей.