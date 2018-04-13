Фестиваль «Мотостолица» прогремит в Петербурге 25-27 мая

Международный фестиваль «Мотостолица» пройдет на Манежной площади Петербурга 25-27 мая. На мероприятие приедут мотоциклисты из всех регионов России и стран ближнего зарубежья, чтобы отпразновать 315-летие Северной столицы.

Каждый пришедший в эти дни на Манежную площадь почувствует необузданную мощь свободы и объединяющую силу мотобратства, а музыка усилит этот эффект. Хедлайнерами мероприятия станут любимцы миллионов: «Алиса», «Чиж & Co» и «Louna», которые представят публике свои лучшие песни.



В рамках фестиваля зрители увидят грандиозный парад ретро-техники и уникальный аттракцион «Шар смелости». Впервые пройдут музыкально-танцевальный баттл «StreetDance» и шоу моторов – RHCcustom-rally «Русская сотка».

Сотни мотоциклов, киловатты живого звука, традиционный световой парад, самые красивые девушки и самые стильные парни, море адреналина и захватывающий перфоманс. Такое событие нельзя пропустить!



Где: 25-27 мая на Манежной площади

Когда: 25 мая с 15:00 по 22:00, 26 и 27 мая с 12:00 по 22:00

Сколько: бесплатно