Куда сходить в Петербурге в январе

1 - 31 января



Российские ценители живописи смогут увидеть уникальное собрание картин, написанных в первой половине прошлого столетия мастерами Парижской школы. Накануне I мировой войны культурная и интеллектуальная жизнь столицы Франции сосредоточилась в квартале Монпарнас. Флер свободы и искусства манил сюда представителей творческой богемы.

Однако роскошная жизнь тех лет была безоблачной и беззаботной далеко не для всех обитателей богемного района. Начинающим живописцам – Модильяни, Сутину, Утрилло – приходилось нелегко: публика считала их работы скандальными и не покупала. Одним из первых незаурядный талант художников разглядел предприниматель и меценат Йонас Неттер. Он стал постоянным покупателем их полотен. Более полувека коллекция Неттера не выставлялась. Лишь недавно ее стали показывать в Европе.

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Где: набережная реки Фонтанки, 21

Когда: весь январь с 10:00 до 20:45

Сколько: от 200 до 450 рублей

1 - 14 января



«Люмьер-Холл» завершает показ мультимедийного проекта, посвященного живописному наследию Ивана Айвазовского. Ощутить себя частью известных картин и проследить за движением кисти художника позволяют мощные современные технологии. Выставка разительно отличается от предыдущих подобных проектов как визуальным наполнением, так и техническим оснащением: анимация картин выведена на совершенно новый уровень.

Динамичный видеоряд, 30 проекторов высокого разрешения и объёмный звук позволяют зрителям оказаться «внутри» работ мариниста, вдохнуть соленый морской воздух и стать свидетелями легендарных корабельных баталий. Всего на выставке можно увидеть более 200 творений Айвазовского, оригиналы которых хранятся в музеях России и Армении.

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Где: «Люмьер-холл» – набережная Обводного канала, 74А

Когда: с 1 по 14 января с 11:00 до 23:00, в пятницу и субботу галерея работает до 21:30.

Сколько: от 450 рублей, студентам от 350 рублей

Фото: vk.com/spb_lumierehall

1-31 января

Фестиваль Ice Fantasy предлагает посетителям взглянуть на огромный городок с ледяными фигурами. Гостей встретят замерзшие Дед Мороз и Снегурочка в компании символа наступающего года – пса Хатико, рядом с которым можно загадать желание и оставить во льду монетку на удачу.

Не обойдётся и без петербургских символов: на фестивале появятся кристальные двойники грифонов с Банковского моста и Атлантов. В компанию к ним присоединятся герои русских басен и мультиков: Умка не расстанется с мамой-медведицей, а застывшие Слон и Моська совершат променад по Невскому. Чтобы ледяные скульптуры сохранились, в шатре будет поддерживаться минусовая температура. Каждую композицию будут подсвечивать десятки ярких огоньков.

Где: Петропавловская крепость, 3

Когда: весь январь с 10:00 до 22:00

Сколько: 450 рублей для взрослых, 350 рублей – детские и льготные билеты

1 - 31 января

Сеть квест-румов iLocked приглашает вас в иммерсивный театр, где вы превратитесь в главного героя захватывающей истории – актера и режиссёра одновременно. Только от вас будет зависеть, как станут развиваться события выбранного спектакля. Интригует, правда?

В театре «Потрошитель» (18+) вы окажетесь в особняке мистера Риппера, аукционного магната, который каким-то образом связан с легендарным Джеком Потрошителем. Говорят, дух маньяка до сих пор бродит по коридорам жуткого дома.

Детский театр «Охотники за приведениями» отлично подойдёт для юных героев старше 7 лет. Под внимательным присмотром актёров-аниматоров ребята выяснят, куда пропал известный учёный и что за съерхестественные силы поселились в его доме.

«69 оттенков серого» (18+) оценят те, кто готов обнажить собственные потаённые желания. Вас ожидает путешествие в дом Госпожи, у которой в запасе множество райских и адских удовольствий. Только учтите, что за радости придётся заплатить.

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Где: Миллионная улица, 23

Когда: весь январь с 10:30 до 01:30

Сколько: от 786 рублей

1 – 31 января

Интерактивный музей американских тачек Route 66 («Шоссе 66») состоит из десяти интерактивных зон: мультфильм «Тачки», «Охотники за привидениями», «Полицейская погоня», «Лос-Анджелес» и другие. Каждая локация строится вокруг того или иного американского автомобиля, выпущенного с 1940-х по 1970-е годы.

Тематические декорации дают отсылку к известным кинокартинам, в которых фигурировали представленные машины. В Museum Route 66 можно не только рассматривать шедевры американского автопрома, но и фотографироваться за рулём внедорожника Индианы Джонса, кадиллака охотника на зомби или роскошного авто Мэрилин Монро.

В Museum Route 66 возможна организация мероприятий любого формата – дней рождения, концертов, свадебных фотосессий, фестивалей.

Официальный сайт

Где: Конюшенная площадь, 2

Когда: весь январь с пн–пт 12:00 – 21:00, сб, вс 11:00 – 21:00

Сколько: от 200 до 400 рублей

Фото: vk.com/mr_66

13 - 16 января

Впервые на российской сцене выступит труппа Compagnia Finzi Pasca («Компания Финци Паска») со спектаклем знаменитого швейцарского режиссёра Даниэле Финци Паски, постановщика церемонии закрытия Зимней Олимпиады в Сочи.

Удивительно нежный, фантастический спектакль La Verità («Ля Верита») Даниэле Финци Паска создал в 2013 году, вдохновившись шедевром Сальвадора Дали – занавесом к балету «Безумный Тристан», который он расписал для нью-йоркской Метрополитен Оперы. Спектакль Паски — это невероятно красивая история о любви, истине, воспоминаниях детства, в которой соединились драма, цирк, живопись, хореография и вокал. На протяжении трех лет в спектакле присутствовал подлинный занавес Дали. Сейчас его заменила сертифицированная копия. В общей сложности шоу представили почти 400 раз в 56 городах планеты.

В своем спектакле с помощью акробатики и методов физического театра он создаёт язык бессознательного, который, как картины Дали, формирует новое измерение – не внешнюю, но внутреннюю реальность. Сам режиссер недаром называет себя «массажистом для души»: его выверенные приёмы точечно воздействуют на зрителя, а внелогичные ассоциативные связи тонкими нитями объединяют постановку в единое целое.

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Где: БДТ – набережная реки Фонтанки, 65

Когда: 13, 14 и 16 января с 19:00 до 21:20

Сколько: от 1000 до 5000 рублей

12 - 27 января



Вечер живого джаза в Музее советских игровых автоматов подарит вам свободу самовыражения. Организаторы обещают душевную атмосферу и отсутствие заезженных «хитов», так как джазовые музыканты вкладывают в свою игру максимум искренности и эмоций. Им не нужно поклонение миллионов фанатов. Достаточно будет и того, что музыке удастся по-настоящему тронуть несколько сердец.

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Где: Музей советских игровых автоматов – площадь Конюшенная, д. 2В

Когда: 12, 20, 26, 27 января, начало в 20:30

Сколько: от 650 рублей

1 - 31 января

«Планетарий № 1» расположился в здании старинного газгольдера на Обводном канале. Одной из его главных особенностей стал проекционный купол диаметром 37 метров. Купол — это большой экран, на который через проекторы передается высококачественное изображение разрешением 8000 пикселей. Он частично соприкасается с полом, что дает гостям шанс почувствовать себя в эпицентре астрономических событий.

Посетители могут увидеть космическое шоу, а затем поуправлять куполом: повращать его и переместиться в проекции Вселенной с помощью сенсорных экранов. Разрешение изображений, которые проецируются на купол, достигает 256 миллионов пикселей — рассмотрите космос в мельчайших деталях. В начале 2018 года организаторы обещают открыть в здании залы виртуальной реальности с аттракционами, обсерваторию и музей космических экспонатов.

Официальный сайт



Где: Набережная Обводного канала, 74Ц

Когда: весь январь с 10:00 до 22:00

Сколько: 450 рублей для взрослых, 400 рублей – для студентов, школьников и пенсионеров

Фото: vk.com/planetarium_one

11 января

Премьера спектакля, основанного на авангардной пьесе Владимира Маяковского и прочих его текстах, – третья постановка Николая Рощина на Новой сцене Александринки. Режиссер довольно абстрактно и обобщенно передает сатирически-обличительный посыл, характерный для оригинального текста. Рощинская «Баня» не привязана к конкретному времени, лишена многозначительных бытовых и социальных деталей.

Однако изящный сюжетный ход, который предваряет действие пьесы, ненавязчиво обозначает современный характер спектакля и близость истории, написанной в 20-х годах прошлого века, к реалиям нового столетия.

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Где: новая сцена Александринского театра – набережная реки Фонтанки, 49А

Когда: 11 и 14 января в 19:30

Сколько: от 500 рублей

13 января

Этно-фестиваль «Большие Святочные Гулянья» – развеселые святки с песнями и колядками! Сегодня традиция святочных гуляний немного забылась, но на Руси колядовать любили и умели все, от мала до велика. По улицам ходили ряженые, устраивались игры и шуточные состязания. Принять участие в святочных гуляниях можно и сегодня. 13 января присоединяйтесь к этно-фестивалю в деревне Ложголово.

На фестивале планируются мастер-классы по различным народным ремеслам и дегустация деревенских блюд, которые после прогулки покажутся ещё более вкусными. Не обойдется и без смотра талантов. Перед гостями выступят местные фольклорные ансамбли, которые напомнят о традиции празднования святочных гуляний. Участие в фестивале в качестве гостя бесплатное, но необходимо зарегистрироваться, и заполнить специальную форму в официальной группе.

Группа «ВКонтакте»

Где: деревня Ложголово

Когда: 13 января с 12:00 до 18:00

Сколько: бесплатно

1 - 31 января

Хотите поближе познакомиться с милыми непоседливыми зверятами, которые заставят вас улыбнуться? Приходите на контактную выставку «Друг Енот»! Здесь можно понаблюдать за повадками обаятельных животных, сфотографироваться с пушистиками, покормить и подержать их на ручках.

Эти животные не уступают в обаянии другим милым собратьям по фауне. Ловкие маленькие непоседы любят общение: бесстрашно забираются на руки или на плечо к человеку (но сначала внимательно обнюхивают нового друга) и обожают, когда им чешут пузико!

Группа «ВКонтакте»

Где: Енотаевская улица, 4, вход со двора

Когда: весь январь с 11:00 до 21:00

Сколько: от 425 рублей

Фото: vk.com/enotivspb