Банк «Санкт-Петербург» и ведущие российские юристы проведут бесплатную онлайн-конференцию для предпринимателей, посвящённую продаже и приобретению бизнеса

28 мая 2020 года банк «Санкт-Петербург» проведёт бесплатную онлайн-конференцию (вебинар) для предпринимателей. Она будет посвящена возможностям и условиям продажи и приобретения бизнеса в текущих экономических реалиях. Спикер: Наталья Дятлова, кандидат юридических наук, партнер ООО «Максим Лигал».

В рамках конференции участники обсудят тенденции и основные события рынка слияний и поглощений, рекомендации при продаже бизнеса более крупному игроку и конкуренту, особенности приобретения нового направления бизнеса для компании. А также поищут ответы на вопросы: как спланировать и реализовать выход из бизнеса, как упаковать продажу компании с долгами, типичные риски при сопровождении сделок М&А: на что обратить внимание на каждом из этапов, ответственность владельцев и менеджеров бизнеса при реализации сделок М&А: круг лиц, основания, порядок и срок давности, сделки слияния и поглощения в сфере информационных технологий: способы защиты интеллектуальной собственности при проведении М&А и пр.

Вебинар пройдёт в 11:00. Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/bankspb/4941522. Участие бесплатное.

«В нашем календаре конференций мы выбираем самые актуальные темы. Уверен, что особенности продажи и приобретения бизнеса в новых экономических условиях будут интересны не только компаниям, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, но и всем предпринимателям из различных отраслей», – прокомментировал директор дирекции внешнеторговых операций банка «Санкт-Петербург» Сергей Норицин.

Ознакомиться с графиком вебинаров и зарегистрироваться можно по ссылке: https://www.bspb.ru/foreign-trade/calendar/#