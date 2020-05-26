  • 27 Май 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 18:25 71.3662  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 18:25 78.3167  
Нефть($) 27.05.2020 34.49 4.67
Нефть(p) 27.05.2020 2139.47 +297.56

Банк «Санкт-Петербург» и ведущие российские юристы проведут бесплатную онлайн-конференцию для предпринимателей, посвящённую продаже и приобретению бизнеса

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Как спланировать и реализовать выход из бизнеса? Как упаковать продажу компании с долгами? Какие есть риски при сопровождении сделок М&А?

28 мая 2020 года банк «Санкт-Петербург» проведёт бесплатную онлайн-конференцию (вебинар) для предпринимателей. Она будет посвящена возможностям и условиям продажи и приобретения бизнеса в текущих экономических реалиях. Спикер: Наталья Дятлова, кандидат юридических наук, партнер ООО «Максим Лигал».

В рамках конференции участники обсудят тенденции и основные события рынка слияний и поглощений, рекомендации при продаже бизнеса более крупному игроку и конкуренту, особенности приобретения нового направления бизнеса для компании. А также поищут ответы на вопросы: как спланировать и реализовать выход из бизнеса, как упаковать продажу компании с долгами, типичные риски при сопровождении сделок М&А: на что обратить внимание на каждом из этапов, ответственность владельцев и менеджеров бизнеса при реализации сделок М&А: круг лиц, основания, порядок и срок давности, сделки слияния и поглощения в сфере информационных технологий: способы защиты интеллектуальной собственности при проведении М&А и пр.

Вебинар пройдёт в 11:00. Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/bankspb/4941522. Участие бесплатное.

«В нашем календаре конференций мы выбираем самые актуальные темы. Уверен, что особенности продажи и приобретения бизнеса в новых экономических условиях будут интересны не только компаниям, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, но и всем предпринимателям из различных отраслей», – прокомментировал директор дирекции внешнеторговых операций банка «Санкт-Петербург» Сергей Норицин.

Ознакомиться с графиком вебинаров и зарегистрироваться можно по ссылке: https://www.bspb.ru/foreign-trade/calendar/# 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Афиша
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    08.05.20
    Ресторатор Илья Шувалов об особенностях восточной кухни
    07.05.20
    Девелоперская компания «Унистрой» – лидер среди застройщиков в Татарстане
    06.05.20
    Материнский капитал: документы и нюансы оформления
    06.05.20
    Курсовая работа на тему инвестиций и правильность её написания
    04.05.20
    Сервисы для собак в Петербурге: с какими запросами люди обращаются к специалистам?
    02.05.20
    Как выбрать недорогую экшн-камеру с отличным качеством съёмки: краткий ликбез
    01.05.20
    «Удалёнка» с комфортом: на помощь приходят новейшие разработки
    24.04.20
    Обзор GGПокерОк: на какие бонусы рассчитывать новичкам

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram