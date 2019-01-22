Мероприятия и акции в честь Дня снятия блокады Ленинграда в 2019 году

В воскресенье, 27 января, Петербург отпразднует 75 годовщину полного снятия блокады Ленинграда. На стрелке Васильевского острова зажгутся факелы на Ростральных колоннах. Их можно будет увидеть дважды: с 10:00 до 13:00 и с 19:00 до 22:00.

В 12:00 из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости осуществят памятный выстрел. Вечером на Дворцовой площади покажут мультимедийное представление «Салют над Ленинградом». Петербуржцы смогут увидеть сцены обороны осажденного города, услышать стихи Ольги Берггольц и музыку Дмитрия Шостаковича.

В 21:00 у стен Петропавловской крепости будет дан праздничный салют. Более подробная программа празднования – в афише «Санкт-Петербург.ру».

В Парке 300-летия в память о блокаде Ленинграда зажгут 900 свечей

В Парке имени 300-летия Петербурга пройдет акция «Память о подвиге». Участники мероприятия зажгут 900 свечей в память о каждом дне блокады Ленинграда, почтят минутой молчания защитников города и героев Великой Отечественной войны.

Со сцены прозвучат песни и стихотворения военных лет в исполнении лауреатов конкурса художественного слова имени Ольги Берггольц «Мы в этом городе живем» и хоровых коллективов Приморского культурного центра. Почетным гостем концертной программы станет актер Александринского театра, народный артист России Николай Сергеевич Мартон.

Возле сцены будет работать полевая кухня. Каждый желающий сможет принять участие в акции «Блокадный хлеб», получив блокадную пайку хлеба и копию блокадной карточки как символ мужества и стойкости жителей Ленинграда.

Где: Парк имени 300-летия Петербурга (Приморский пр., 74)

Когда: 26 января в 13:00

Сколько: бесплатно

Парад на Дворцовой площади и световое шоу «Панорама Блокады»

В параде 27 января примут участие 2,5 тыс. военнослужащих, часть будут облачены в форму времен войны. На площадь выйдет около 80 образцов военной техники: легендарный советский танк Т-34, современные боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72-Б3, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун», самоходные и буксируемые артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо».

Над городом пролетят 12 самолетов и вертолетов.

На фасаде Главного штаба покажут мультимедийный проект «Панорама Блокады». Хроника вражеского наступления, обороны Ленинграда, картины блокадного города и хроника салюта 27 января 1944 года погрузят зрителя в атмосферу военной эпохи.

После проекта в 20:00 состоится международная акция памяти «Свеча в окне». Впервые любой желающий по всему миру сможет воспользоваться специальным мобильным приложением и зажечь свою памятную свечу. Организаторы сообщают, что приложение выйдет с 22 по 25 января. Оно будет доступно в Google Play и App Store.

Где: Дворцовая площадь

Когда: 27 января в 10:00

Сколько: бесплатно

Фото: «Парад на Дворцовой» во «ВКонтакте»

Реконструкция артиллерийского салюта 1944 года «Победный салют»

На Марсовом поле пройдет реконструкция артиллерийского салюта, которым отметили полное снятие блокады в 1944 году. Залпы дадут из дивизионных орудий военных лет. Всего будет 12 выстрелов, каждый из которых посвятят подразделению или формированию, которые отличились во время операции «Январский гром».

В ходе «Январского грома» войска Ленинградского фронта отбросили врага на 60-100 км от города. Были освобождены Красное Село, Пушкин, Ропша, Слуцк, Красногвардейск. Операция завершилась успешно и результатом ее проведения стало освобождение Ленинграда от фашистской блокады.

Где: Марсово поле

Когда: 27 января в 20:00

Сколько: бесплатно

Фото: vk.com/leningradskiysalyut

Салют у Петропавловской крепости

В 21:00 у стен Петропавловской крепости прогремит артиллерийский салют из 30 залпов. Небо над Петербургом раскрасят тысячи ярких искр.

Каждый из залпов имеет посвящение. Например, первый залп всегда посвящают годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Где: Дворцовая набережная

Когда: 27 января в 21:00

Сколько: бесплатно

Фото: Instagram / @igorevdokimov85

Концерт в Исаакиевском соборе

В Исаакие по традиции состоится бесплатный концерт, посвященный 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В стенах собора прозвучат песни военных лет, народные песни, произведения Соловьева-Седова и Высоцкого, а также сочинения о Родине и любви.

Художественный руководитель и главный дирижер Концертного хора Петербурга заслуженный артист России Владимир Беглецов.

Где: Исаакиевский собор (Исаакиевская пл., 4)

Когда: 27 января в 19:00

Сколько: бесплатно

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

Проект «Улица жизни»

С 25 по 27 января на Малой Садовой улице, Манежной площади и Итальянской улице развернется интерактивный проект «Улица жизни». На территории уличной экспозиции будут представлены экспонаты военного времени. Петербуржцы смогут посетить выставку военной техники, военного и гражданского транспорта.

На «Улице жизни» установят противотанковые заграждения, натянут маскировочные сетки, заклеят крест-накрест окна первых этажей домов, расставят мешки с песком, установят работающие репродукторы на столбах. На стендах повесят информационные материалы, рассказывающие о жизни и борьбе ленинградцев, о подвиге воинов, освободивших город, о ходе военных операций, которые привели к победе. На экранах будут транслироваться кадры военной хроники и другие видеоматериалы.

Официальное открытие проекта состоится 25 января в 12:00.

Где: Малая Садовая ул., Манежная пл., Итальянская ул.

Когда: с 25 по 27 января

Сколько: бесплатно

Фото: baltic-house.ru

Памятная акция «Блокадный свет»

В Петропавловской крепости пройдет памятная акция «Блокадный свет». Участники мероприятия запустят в небо 900 белых и 900 черных шаров, символизирующих 900 дней и ночей Блокады Ленинграда, и почтут минутой молчания подвиг героев города на Неве.

Где: Петропавловская крепость

Когда: 27 января с 17:00 до 20:00

Сколько: бесплатно

Фото: организаторы акции

Патриотическая прогулка «Приказано выжить!» в Ботаническом саду

В оранжерейном комплексе разместят фотографии военных времен. Участники мероприятия услышат историю о подвиге сотрудников Ботанического сада и узнают любопытные факты об их деятельности в послевоенные годы: как велось восстановление оранжерей и благодаря чему коллекция растений сада не уступает коллекциям самых крупных садов в мире.

Где: Ботанический сад Петра Великого (ул. Профессора Попова, 2)

Когда: 27 января с 13:00 до 16:00

Сколько: взрослые – 300 рублей; дети старше 4 лет, школьники и студенты – 200 рублей; пенсионеры – 200 рублей; ветераны военных действий – бесплатно; дети до 4 лет – бесплатно

Фото: Елизавета Сторчак

Торжественно-траурные церемонии 27 января

– на Пискаревском кладбище в 11:00;

– на Серафимовском кладбище в 11:00;

– на площади Победы в 11:00;

– у Триумфальной арки Победы в Красном Селе в 11:00;

– на Смоленском мемориальном кладбище в 11:00;

– на Невском воинском кладбище «Журавли» в 11:00;

– на Богословском кладбище в начало в 12:15.