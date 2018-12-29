В Петербурге пройдет фестиваль огня «Рождественская звезда»

В Петербурге 7 и 8 января пройдет фестиваль огня «Рождественская звезда». Фейерверки, 3D видео, огненные и световые представления порадуют жителей и гостей Северной столицы.

Символ события – Вифлеемская звезда, которая в этом году загорится вновь, сияя и искрясь, знаменуя наступление Рождества.

Самые именитые и титулованные команды пиротехников будут показывать свои шоу поочередно с разных пусковых точек. В фестивале примут участие мастера огня, света и лазера, танцоры, художники, дизайнеры 3D графики и анимации.

На фасаде Биржи появятся художественные образы, созданные в виртуальной реальности и живые картины, возникающие и трансформирующиеся прямо на глазах у зрителей.

Где: Стрелка В.О.

Когда: 7 и 8 января с 19:00 до 21:00

Сколько: вход свободный