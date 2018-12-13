В порту «Севкабель» 22 декабря откроют каток

На популярной культурной площадке Петербурга «Севкабель Порт» 22 декабря откроется каток площадью 1 тыс. кв. метров. Об этом рассказали в официальной группе пространства во «ВКонтакте».

Музыкальным оформлением катка займется команда фестиваля Present Perfect. Отмечается, что каток будет оснащен системой охлаждения и доступен в любую погоду.

Каток будет работать с 11:00 до 23:00. Цена за часовой сеанс – от 100 до 400 рублей. На каток можно будет прийти, как со своими коньками, так и взять напрокат.