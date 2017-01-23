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В Большом зале Филармонии пройдет концерт в память жертв Холокоста

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Узники концлагеря
© Фото: gazetemanifesto.com

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На концерте прозвучат отрывки из воспоминаний узницы концлагеря Маши Рольникайте в исполнении Чулпан Хаматовой.

В Большом зале петербургской Филармонии 24 января состоится благотворительный концерт "Желтые звезды". Он приурочен к международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января.

На концерте прозвучат отрывки из воспоминаний узницы концлагеря Маши Рольникайте, сообщает "Комсомольская правда". Девочка в 14 лет попала в гетто Вильнюса, где погибли все члены ее семьи. Свои воспоминания Маша записывала в дневник, записи из которого прочитает народная артистка России Чулпан Хаматова.

"Честно говоря, не собиралась производить впечатление как актриса, стараться блистать какими-то гранями актерского таланта. Очень важно деликатно просто донести текст", — подчеркнула актриса.

Аккомпанировать Хаматовой будет пианистка Полина Осетинская, которая придерживается такого же мнения, что и артистка.

"Это та тема, которая требует увода своего "я" на второй план. И моя задача в этом концерте действительно очень-очень маленькая. Очень утилитарная, если так можно сказать. Создать, может быть, какой-то нужный контекст, нужную интонацию", — сказала Осетинская.

На благотворительном концерте также прозвучат Девятая симфония Шостаковича, написанная на окончание Великой Отечественной войны, и "Ночные молитвы" Гии Канчели.

Дирижер — Владимир Альтшулер, фортепиано — Полина Осетинская, кларнет — Юлиан Милкис, скрипка — Александр Кулицкий, чтец — Чулпан Хаматова.

Где: Михайловская улица, 2

Когда: 24 января в 20:00

Сколько: от 1100 до 2000 рублей

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