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На Новой сцене Александринского театра пройдут "Детские дни"

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© Фото: организаторы мероприятия
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    За три дня зрителям покажут три добрых российских фильма о приключениях и настоящей дружбе.

    На новогодних каникулах в Петербурге пройдут "Детские дни на Новой сцене" Александринского театра. С 4 по 6 января Roof Cinema и "Мамтеатр" покажут юным горожанам три добрых отечественных фильма о приключениях и настоящей дружбе.

    В среду, 4 января, зрители увидят "Опасные каникулы", историю о летних каникулах подростка, который приехал в Крым.

    На следующий день, 5 января, на Новой сцене покажут фильм "Клад", в котором любопытный мальчик Гоша будет раскрывать загадку ограбления краеведческого музея.

    В последний день, 6 января, зрителям продемонстрируют киноленту "Осенью 41-го" о дружбе пятерых ребятишек во время войны.

    Кроме того, зрители могут приобрести абонемент, который включает в себя посещение различных мастер-классов:

    от "Мамтеатра" — "Интерактивное кино", где можно попробовать себя в качестве актера, режиссера, оператора;

    от профессиональных кукольников "Мамтеатра" — "Домашний театр теней", где расскажут, как работает источник света, как и из чего сделать силуэтную куклу, что такое экран и где его взять – все эти секреты позволят создать своими руками театр теней в домашних условиях.

    Стоимость однодневного абонемента для взрослого и ребенка — 1000 рублей. Начало мастер-классов в 14:00.

    Официальный сайт

    Где: набережная реки Фонтанки, 49

    Когда: с 4 по 6 января в 15:30

    Сколько: 350 рублей

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