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Куда сходить в Петербурге в сентябре 2019 года

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© Фото: vk.com/peterhof_museum

Темы дня

Праздник фонтанов в Петергофе, фестиваль в честь Довлатова, фантастика с Брэдом Питтом и другие события первого месяца осени.

«День Д»

 

Праздник ко дню рождения писателя Сергея Довлатова будут проводить в самом конце лета и в начале осени. Темой «Дня Д» станет 1989 год. Тогда в СССР начали издавать книги Довлатова.

Фестиваль в этом году будет состоять из нескольких десятков событий. Например, в книжном магазине «Подписные издания» представят пятитомное собрание сочинений Довлатова, а во дворе «Владимирского пассажа» поставят главную сцену праздника.

Официальная страница

Когда: с 31 августа по 2 сентября

Сколько: вход свободный

Фото: vk.com/nadina73
 

«Оно 2»

 

Продолжение фильма ужасов 2017 года по одноимённой книге Стивена Кинга – один из самых ожидаемых хорроров года. Действие в «Оно 2» происходит через 27 лет после событий первой части.

В главных ролях – те же персонажи, но повзрослевшие. Их сыграют Джеймс Макэвой, Джессика Честейн, Билл Хейдер и другие звёзды.

Когда: с 5 сентября

Фото: kinopoisk.ru
 

«Ревизия»

 

Новая Голландия в очередной раз примет книжный фестиваль «Ревизия». Ярмарка интеллектуальной литературы с различными событиями продлится с 5 по 8 сентября.

Посетителей острова ждут встречи с писателями, обсуждения фильмов, выступление группы «Интурист» и конечно, большое количество книг актуальных отечественных издательств.

Также в рамках «Ревизии» состоится петербургская премьера документального фильма «Сорокин трип» о писателе Владимире Сорокине. Работу представят авторы Антон Желнов и Юрий Сапрыкин.

Официальный сайт

Где: набережная Адмиралтейского канала, 2

Когда: с 5 по 8 сентября

Сколько: вход свободный

Фото: newhollandsp.ru
 

«Маятник Фуко»

 

Крупный фестиваль рэпа и актуальной музыки возвращается в Петербург. Как и год назад, его проведут в Музее стрит-арта.

На сцену индустриального комплекса выйдут кумиры молодёжи и люди, меняющие массовую музыку. Хедлайнерами «Маятника Фуко» будут «Пошлая Молли», Pharaoh, ЛСП и Хаски.

Также в Музее стрит-арта можно будет услышать GSPD, «Лауд», Эмелевскую, Saluki, Jeembo и других артистов.

Официальный сайт

Где: шоссе Революции, 84Э

Когда: 7 сентября с 14:00 до 21:00

Сколько: от 1650 рублей

ЛСП. Фото: vk.com/lsp
 

«Части света»

 

Уже в третий раз в Юсуповском саду пройдёт фестиваль всемирной музыки «Части света». Арт-директором снова выступил Борис Гребенщиков.

На сцене в саду прозвучит музыка британской фолк-группы Steeleye Span, известный финский коллектив Värttinä и другие артисты из разных уголков мира.

По традиции кульминацией «Частей света» станет выступление группы «Аквариум International».

Официальный сайт

Где: Садовая улица, 54

Когда: 7 сентября с 15:00 до 22:00

Сколько: от 2200 рублей

Фото: Юлия Кузнецова
 

Original Meet

 

Original Meet – автомобильная выставка. В 2019 году она отметит своё пятилетие. Увидеть классический и кастомный транспорт может будет в пространстве «Севкабель Порт». Там соберут машины и мотоциклы из разных городов России и стран Европы.

Дополнит фестиваль музыкальная программа. В клубе «Морзе» выступят британцы The KVB, дуэт Black Box Revelation из Бельгии, петербуржцы Junkyard Storytellaz и москвичи «Казускома».

Помимо этого, в программу будет турнир по пинг-понгу, соревнования по скейтбордингу и другие развлечения.

Официальная страница

Где: Кожевенная линия, 40

Когда: 7 и 8 сентября с 12:00 до 20:00

Сколько: от 700 рублей

Фото: vk.com/originalmeet
 

Праздник фонтанов в Петергофе

 

Традиционный праздник фонтанов состоится 20 и 21 сентября. Мультимедийный спектакль «#Императрица2019» покажут на Большом каскаде.

Шоу будет посвящено 290-летию со дня рождения императрицы Екатерины Великой. Праздник устроят в Петергофе, потому что её жизнь была связана с этим городом.

В мультимедийном спектакле будут сочетаться световые эффекты, лазеры, пиротехника, трёхмерные проекции и видеоряд. Технологии перенесут зрителя в эпоху XVIII века.

Официальный сайт

Где: Большой каскад Петергофа

Когда: 20 и 21 сентября в 21:00

Сколько: от 1000 рублей

Фото: vk.com/peterhof_museum
 

«Жизнь впереди»

 

Одним из первых спектаклей нового сезона в Большом драматическом театре им. Товстоногова будет «Жизнь впереди». Он основан на произведении Ромена Гари «Вся жизнь впереди».

На сцене расскажут историю из жизни арабского мальчика Момо и женщины по имени Мадам Роза. Их отношения по ходу сюжета превращаются в мелодию любви.

В главной роли спектакля – народная артистка России Светлана Крючкова. Она не только играет в постановке, но и участвует в её создании.

Официальный сайт

Где: набережная реки Фонтанки, 65

Когда: 25 сентября в 19:00

Сколько: от 500 рублей

Фото: Стас Левшин
 

«К звёздам»

 

Фантастический триллер с Брэдом Питтом и Лив Тайлер стал новой работой Джеймса Грэя, автором «Затерянного города Z». В центре повествования будет астронавт, который отправляется на поиски своего отца.

По словам создателей фильма, «К звёздам» не будет похож на «Интерстеллар». Тем не менее авторы обещают, что картина окажется не хуже киноленты Кристофера Нолана.

Когда: с 26 сентября

Фото: kinopoisk.ru
 

Stand Up

 

Проект Stand Up за пару лет превратился в одно из главных юмористических шоу России. Его участники шутят на любые темы и всегда стараются следить за актуальной повесткой.

В очередной раз стендаперы соберутся в ДК им. Ленсовета, чтобы пообщаться с петербургской публикой и представить ей новую программу.

В один день юмористы выступят два раза. Одно выступление пройдёт днём, второе – уже вечером.

Официальная страница

Где: Каменноостровский проспект, 42

Когда: 28 сентября в 15:00 и 19:00

Сколько: от 1000 рублей

Фото: Andrey Safronov / vk.com/brandnewshow
 

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