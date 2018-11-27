В Петропавловской крепости 21 декабря начнется фестиваль ледовых скульптур

В Петропавловской крепости 21 декабря откроется фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy 2019. Об этом рассказали в пресс-службе Музея истории Санкт-Петербурга.

В работе над экспозицией участвуют более 300 человек, в том числе лучшие специалисты по работе со льдом из России и других стран. Петербуржцы и гости города смогут увидеть произведения победителей международных соревнований.

Тема фестиваля «Путешествие вокруг света». Она объединит работы, посвященные всем континентам.

Венецианские гондольеры, магические индейские тотемы, древние статуи фараонов, статуя Свободы, северные олени, ледяная змея анаконда с берегов Амазонки и пингвины будут ждать гостей фестиваля.

Попасть на Ice Fantasy 2019 можно будет с 21 декабря по 3 февраля с 10:00 до 22:00. Стоимость билета составляет от 370 до 470 рублей.