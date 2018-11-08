Зимний каток в Новой Голландии откроют 17 ноября

Традиционный ледовый каток в Новой Голландии начнет работать в субботу, 17 октября. Об этом сообщили в пресс-службе культурного пространства.

В день открытия все посетители катка смогут стать участниками театрализованного представления. В нем также будут участвовать молодые актеры. На протяжении всего дня гостей будут угощать мороженным.

На катке одновременно могут находиться до 250 человек. Время работы делится на сеансы, после каждого лед будет проходить короткую профилактику. Планируется, что каток закроется 17 марта 2019 года.

Специальным событием дня открытия катка станет бесплатный концерт петербургской группы «Самое большое простое число» на большой сцене. Коллектив приготовил полуторачасовую программу, которая начнется в 20:00.

В это же время будет проходить специальный сеанс катания, стоимость которого составит 700 рублей.