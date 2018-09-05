В конце сентября в Петербурге пройдет Фестиваль грибов и ягод

В петербургском парке культуры им. Бабушкина состоится Фестиваль грибов и ягод. Он пройдет 29 и 30 сентября с 12 до 18 часов.

Фестиваль проводят в Северной столице в 16-й раз. Посетителей «вкусного» события ждут конкурсы, развлечения, музыкальная программа и грибы с картошкой, которые пожарят на углях.

Гостям праздника расскажут о «грибной» аптеке, микологи проведут консультации. Специалисты фунготерапии, лечения грибами, объяснят, как действуют полезные свойства продукта.

«С глубокой древности дары леса привлекали людей своими вкусовыми качествами. Пожалуй, ни в одной стране не было таких грибных и ягодных промыслов, как в России», – отметили организаторы.