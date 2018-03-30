Пасха в Петербурге: где отметить Воскресение Христово

Пасхальный фестиваль в Тихвине

В преддверии важнейшего христианского праздника в Тихвинском историко-мемориальном и архитектурно-художественном музее пройдут конкурс детского творчества «Пасхальное яйцо».

Петербуржцев также приглашают на благотворительные концерты, выставки изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества.

Фестиваль завершат пасхальный концерт и детская игровая программа с участием фольклорных коллективов города.

Где: Тихвин, улица Тихвинская, 6

Когда: 6 апреля в 14:00

Сколько: бесплатно

Фото: pixabay.com

Пасхальный фестиваль центра «Фаберже 8»

В петербургском ювелирном центре с 6 по 22 апреля пройдет традиционный Пасхальный фестиваль. За это время жители и гости города смогут посетить лекции историков, искусствоведов, ведущих экспертов ювелиров и представителей православной культуры.

Принять участие в многочисленных мастер-классах по изготовлению пасхальных подарков. Для самых маленьких гостей будет проводится конкурс детского рисунка, победитель которого получит ценный приз.

Специально к фестивалю подготовлена экспозиция ювелирных изделий православной тематики: иконы, изделия камнерезной пластики, украшения с драгоценными камнями.

Пасхальные шедевры Фаберже оживут в объемных голограммах, предоставленных специально к фестивалю музеем оптики Университета ИТМО.

Во время праздничных мероприятий будет организован сбор средств для благотворительного фонда помощи онкологическим больным «AdVITA». Завершится фестиваль большим благотворительным концертом.

Официальный сайт

Где: площадь Карла Фаберже, 8

Когда: с 6 по 22 апреля с 10:00 до 21:00

Сколько: бесплатно

Фото: okultureno.ru

«Пасхальный вечер» в Царском селе

В праздничный день в царскосельском Екатерининском дворце пройдет «Пасхальный вечер». Он будет украшен шедеврами мировой музыки: традиционными пасхальные песнопениями в исполнении Хора мальчиков Петербурга и «Глорией» Вивальди.

Симфония-кончертанте Моцарта сыграют Мария Сафарьянц и альтист Андрей Догадин. Молодежный оркестр Петербурга выступит под управлением всемирно известного итальянского Маэстро Джузеппе Саббатини.

Гостям предложат поучаствовать не только в традиционном розыгрыше призов и подарков, но и в конкурсе росписи пасхальных яиц. Доброжелательное жюри священнослужителей выберет победителей. Перед концертом посетители смогут пройтись по великолепным залам дворца.

Официальный сайт

Где: Пушкин, Садовая улица, 7

Когда: 8 апреля в 18:00

Сколько: 1500-3000 рублей

Фото: spbfoto.spb.ru

Пасхальный концерт в Малом зале им. Глинки

В Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича сыграют произвдения великих классиков: Баха, Каччини, Россини, Чайковского, Равеля, Чеснокова, Пьяцоллы.

Сочинения исполнят российский роговой оркестр, которым руководит Сергей Поляничко, и камерный хор Festino, возглавляемый Алекандрой Макаровой. Они выступят под управлением ирижера Эдуарда Яблочкина.

Пасхальный концерт станет восьмым мероприятием 10-го абонемента «I love оркестр!», который состоит из девяти событий.

Официальный сайт

Где: Невский проспект, 30

Когда: 8 апреля в 19:00

Сколько: 1000 рублей

Фото: event-map.ru

Концерт «Пасхальные перезвоны»

Праздничную музыку можно будет услышать в Доме Кочневой на Фонтанке. Для петербуржцев и гостей города там прозвучат песнопения, стихи, рассказы и частушки. Их исполнят выпускница ЛГИТИМиК им. Черкасова Анна Яковлева, ансамбль «Рождество» и «Эссе-квинтет».

Ансамбль «Рождество» состоит исключительно из солистов, каждый из которых самобытен, талантлив и выступает нередко с собственной программой. Ольге Ступневой удалось объединить эти индивидуальности в единый чрезвычайно слаженный по звучанию коллекьтв, обладающий виртуозной вокальной техникой.

«Эссе-квинтет» — петербургские музыканты, представляющие академическое направление исполнительства на русских национальных инструментах. В период с 2009 по 2015 год они одержали ряд впечатляющих побед на самых престижных мировых конкурсах. В 2012 году ансамбль первым из Северной столицы стал победителем музыкального Кубка Мира. Ансамбль — лауреат первой премии девяти международных конкурсов, пятикратный обладатель премии Гран-при.

Официальный сайт

Где: набережная реки Фонтанки, 41

Когда: 8 апреля в 19:00

Сколько: 600 рублей

Фото: vk.com/essequintet

Концерт московского ансамбля духовной музыки «Благовест»

В Большом зале филармонии им. Шостаковича сыграют «Пасху Красную» композитора Антона Вискова. Произведение основано на фольклорном творчестве. «Благовест» также сыграет «Демественную литургию» Александра Гречанинова, одно из наиболее известных произведений отечественной духовной музыки.

«Пасха Красная» написана композитором Висковым специально для ансамбля «Благовест». Наряду с традиционными Пасхальными песнопениями здесь представлен древний дохристианский пласт славянского фольклора, подлинные образцы фольклорного театра — «религиозных действ», крестных ходов.

«Демественная литургия» принадлежит к лучшим творениям композитора Гречанинова. Яркой особенностью этого произведения стало использование органа, что в сочетании с православным текстом уникально для начала ХХ века.

Где: Михайловская улица, 2

Когда: 8 апреля в 20:00

Сколько: 500-2500 рублей

Фото: auvix.ru

VII Многожанровый пасхальный фестиваль «Красота божьего мира»

На центральной площади Приозерска почти через неделю после Пасхи состоится традиционный праздничный фестиваль.

На мероприятии организуют концерт духовной музыки с участием хоров певчих православных храмов, народных коллективов района и выставка изделий декоративно-прикладного творчества мастеров Приозерья «Пасхальный свет и радость».

Фестиваль не первый год дарит много положительных эмоций всем гостям и становится одним из главных торжественных событий за пределами Петербурга.

Официальный сайт

Где: Приозерск, центральная площадь

Когда: 14 апреля

Сколько: вход свободный

Фото: priozersk.lenobl.ru

«Продовольствие в удовольствие. Праздничная трапеза»

На протяжении четырех дней в Северной столице буде проходит выставка-ярмарка «Продовольствие в удовольствие», которую приурочат к Пасхе. В культурно-выставочном центре «Евразия» фермерские и личные хозяйства вместе с сельскохозяйственными производителями представят различные товары к празднику, в том числе куличи.

Горожане смогут попробовать продукцию из Ленинградской, Саратовской, Тамбовской, Псковской областей; костромские и алтайские сыры; кондитерские изделия из Вологодской и Воронежской областей; широкий ассортимент деликатесной продукции для праздничного стола и большой выбор постной пищи. Будет предоставлена возможность купить вкусные гостинцы и даже сувенирную продукцию к Пасхе.

Где: улица Капитана Воронина, 13

Когда: 4-7 апреля с 11:00 до 19:00, 8 апреля с 11:00 до 17:00

Сколько: вход свободный

Фото: sovetblondinki.ru