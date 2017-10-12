В Петербурге покажут фильмы многообещающих молодых режиссеров

С 12 октября сеть кинотеатров «КАРО» запускает программу «Новое молодое кино» в рамках развития проекта «КАРО.Арт». До конца года зрители смогут увидеть фильмы молодых российских режиссеров.



Проект «Новое молодое кино» открывает криминальная драма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта. Лента уже успела получить награды на фестивалях в Карловых Варах и на смотре «Окно в Европу» в Выборге.

Главный герой фильма — Витька Чеснок (Евгений Ткачук) великовозрастный детдомовец и провинциальный гопник. Он решает сдать новообретенного и ненавистного отца Леху Штыря (Алексей Серебряков) в дом инвалидов в Воронежской области, чтобы заполучить его квартиру. Однако чем дальше они отъезжают в красном фургончике от дома, тем сильнее закручивается сюжет.

В программе «Новое молодое кино» также участвует гротескная трагикомедия «Нашла коса на камень» Ани Крайс (Гран-при фестиваля «Движение», в прокате с 26 октября), философский комикс «Тетраграмматон»Клима Козинского, молодого режиссера из Электротеатра «Станиславский» (в прокате с 9 ноября), лента ученицы Сокурова Киры Коваленко «Софичка» (в прокате с 22 ноября), фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Костер на ветру» (в прокате с 7 декабря), и заметный кинотавровский дебют этого года — драма «Близкие» Ксении Зуевой (в прокате с 14 декабря).



Программа «Новое молодое кино» – совместный проект сети «КАРО» и Афиши Daily.



Более подробная информация и билеты доступны по ссылке.