В Александринском театре пройдет фестиваль для любителей кино, джаза и вина

На Новой сцене Александринского театра в пятницу, 21 июля, пройдет фестиваль "Молодость и вино" - событие, которое объединяет всех, кто любит вино, живой джаз и хорошее европейские кино.



В программе фестиваля:

-Уникальный кинофестиваль "French Touch"- подборка французского короткометражного кино, который привезет команда Roof Cinema специально для мероприятия.

-Выступление группы Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band с джазовой программой "Wonderful world"

-Лекции от ведущих специалистов и сомелье о том, как найти хорошее недорогое вино, правильно его пить и почему мы все его так любим

- Маркет, на котором можно приобрести посуду, сопутствующие вину товары, аксессуары и вещи, созданные в коллаборации с иллюстраторами и дизайнерами



Также в день фестиваля для посещения будет открыта крыша Новой сцены, которая в этом сезоне закрыта для свободного доступа. Посетить фестиваль - уникальная возможность выпить бокал вина с незабываемым видом на Фонтанку.



Первые 100 билетов на фестиваль доступны по специальной цене на сайте театра.

Купить билет онлайн можно здесь (в стоимость билета входит welcome drink).

Подробности в группе "ВКонтакте".

Где: набережная реки Фонтанки, 49-А

Когда: 21 июля в 19:00

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