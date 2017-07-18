  • 19 Июль 2017
USD 19.07.2017 59.3705 +0.3048
USD ММВБ 00:17 59.19900  
EUR 19.07.2017 68.4008 +0.7824
EUR ММВБ 00:17 68.1720  
Нефть($) 18.07.2017 48.71 +0.72
Нефть(p) 18.07.2017 2891.94 +57.38

В Александринском театре пройдет фестиваль для любителей кино, джаза и вина

Автор:


© Фото: winebutik.ne

Темы дня

Фестиваль "Молодость и вино" состоится 21 июля.

На Новой сцене Александринского театра в пятницу, 21 июля, пройдет фестиваль "Молодость и вино" - событие, которое объединяет всех, кто любит вино, живой джаз и хорошее европейские кино.

В программе фестиваля:

-Уникальный кинофестиваль "French Touch"- подборка французского короткометражного кино, который привезет команда Roof Cinema специально для мероприятия.
-Выступление группы Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band с джазовой программой "Wonderful world"
-Лекции от ведущих специалистов и сомелье о том, как найти хорошее недорогое вино, правильно его пить и почему мы все его так любим
- Маркет, на котором можно приобрести посуду, сопутствующие вину товары, аксессуары и вещи, созданные в коллаборации с иллюстраторами и дизайнерами

Также в день фестиваля для посещения будет открыта крыша Новой сцены, которая в этом сезоне закрыта для свободного доступа. Посетить фестиваль - уникальная возможность выпить бокал вина с незабываемым видом на Фонтанку.

Первые 100 билетов на фестиваль доступны по специальной цене на сайте театра.
Купить билет онлайн можно здесь (в стоимость билета входит welcome drink).

Подробности  в группе "ВКонтакте".

Где: набережная реки Фонтанки, 49-А

Когда: 21 июля в 19:00

18+

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Афиша

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июле

    Традиционно в самый теплый месяц года Северную столицу заполнят фестивали. Все от классической до электронной музыки и джаза, День Достоевского, речной карнавал, оперный фестиваль на свежем воздухе и многое другое - «Санкт-Петербург.ру» помогает разобраться в насыщенной программе и ничего не упустить.

    читать далее →

    Пять контактных зоопарков Петербурга, где вас никто не укусит

    Тропические бабочки, страусы, козы и питоны – этих и других животных можно увидеть в интерактивных зверинцах Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых интересных из них.

    читать далее →

    «Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга

    Пересечение Думской и Ломоносова давно стало визитной карточкой ночного Петербурга. «Санкт-Петербург.ру» подскажет несколько баров и клубов, где точно не будет скучно.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.07.17
    Отдых в рассрочку: стоит ли брать кредит на отпуск?
    17.07.17
    Где купить участки в Ленинградской области?
    17.07.17
    Теплообменники Альфа Лаваль – передача тепла по максимуму!
    05.07.17
    Что следует учитывать, выбирая клининговую компанию
    04.07.17
    Все рестораны, кафе и бары на одном сайте – сервис онлайн-бронирования столиков в ресторанах «ТоМесто»
    03.07.17
    Старинные российские монеты сегодня
    03.07.17
    Универсальность и другие преимущества декоративной штукатурки
    03.07.17
    Лазерная резка металла – разнообразие доступных деталей

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm