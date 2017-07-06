На крыше Петербурга покажут легендарный фильм с Одри Хепберн

Во вторник, 11 июля, на крыше в центре Северной столицы покажут легендарную картину, ставшую эталоном мелодрамы и романтического кино – «Римские каникулы» с Одри Хепберн.

«В Рим с официальным визитом прибывает юная принцесса Анна. Дни её расписаны по минутам — приемы, посещения фабрик, интервью… в общем, тоска! Она совсем девчонка, ей хочется свободы и она убегает из дворца на улицу, где гуляют, поют и целуются жители Вечного города», - говорится в описании фильма.



На крыше есть навес от дождя, теплые пледы, бар&пиццерия, ретро-лампочки и уютные VIP места для тех, кто хочет сидеть на мягких диванчиках.

На крыше всего 80 мест - билеты лучше приобретать заранее на сайте, советуют организаторы показа.

Подробности в группе «ВКонтакте».

Где: набережная канала Грибоедова, 7 (во дворе) / крыша MODRoof

Когда: 11 июля в 20:00