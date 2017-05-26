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В День защиты детей в Петербурге пройдет выставка о мультфильмах

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© Фото: gostsluny.ru

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Выставка «МУЛЬТ в кино. За кадром» пройдет 1 июня в кинотеатре «Люксор Лето».

В День защиты детей, 1 июня, в петербургском кинотеатре «Люксор Лето» открывается выставка «МУЛЬТ в кино. За кадром».

Цель выставки — рассказать о современных отечественных мультсериалах, которые пользуются огромной популярностью у детей, а также их родителей и составляют важную часть семейного досуга.

«Мультфильмы смотрят не только по телевизору или в интернете, самые новые эпизоды популярных анимационных сериалов уже больше двух лет показывают в кинотеатрах по всей стране. Раз в две недели (а летом — раз в месяц) в российский прокат выходят свежие выпуски многосерийного киножурнала "МУЛЬТ в кино"», - сообщают организаторы выставки.

На выставке «МУЛЬТ в кино. За кадром» представлены интересные факты и отзывы зрителей о мультсериалах «Лунтик и его друзья», «Барбоскины», «Фиксики», «Лео и Тиг», «Ми-Ми-Мишки», «Ангел Бэби», «Тима и Тома», «Волшебный фонарь», «Сказочный патруль», «Аркадий Паровозов спешит на помощь» и «Бумажки». Кто придумал фамилию Паровозову, что общего у телешоу «Голос» и мультсериала «Ми-Ми-Мишки», как хотели изначального назвать Лунтика? Ответы на эти и другие вопросы — на выставке «МУЛЬТ в кино. За кадром».

Организаторы проекта предлагают совместить посещение выставки и просмотр нового выпуска киножурнала «МУЛЬТ в кино», который демонстрируется в кинотеатре «Люксор Лето» и еще более чем в 500 кинотеатрах по всей стране. Этим летом новые выпуски стартуют в прокате 27 мая, 24 июня, 22 июля и 19 августа. Выставка же открыта ежедневно. Подробное описание каждого выпуска «МУЛЬТ в кино» и список мультфильмов — на сайте кинотеатра.

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