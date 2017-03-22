Дельфин даст большой концерт в «Космонавте»

В клубе «Космонавт», 22 апреля, состоится большой сольный концерт Дельфина, который представит петербуржцам свою новую программу.

Для дополнительного акцента на строгой музыкальной составляющей каждый концертный номер будет проиллюстрирован специальным видео-артом. Дельфин представит шоу, построенное на пересечении плоскостей и линий, немаловажную роль в котором сыграют атмосферные видеоряд и свет. На этот раз упор световых и видеоинсталляций будет сделан в пользу геометрической визуализации.

«Каждому слушателю Дельфина известно – его концерты, подобно предметам коллекции, обладают удивительным свойством быть неповторимыми, и отчасти поэтому – столь ценными для поклонников. Но это лишь верхушка айсберга, за которой скрыт фантастический массив таланта и профессионализма, претворяющий в жизнь сложные, глубокие шоу – пропущенные сквозь себя, чтобы быть прочувствованными другими», - сообщают организаторы концерта.

Зрителей ожидает перформанс, выстроенный по всем правилам театрального действия, начиная от концептуального сет-листа и заканчивая полностью адаптированным под него пространством.

Где: Бронницкая улица, 24 — клуб «Космонавт»

Когда: 22 апреля в 20:00

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