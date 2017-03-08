Лучшие спектакли о любви в Петербурге

Концертный зал «Колизей»: «Иллюзии»

«Иллюзии» – пьеса одного из главных российских драматургов современности Ивана Вырыпаева. Ее можно увидеть на ведущих сценах Москвы, Лондона, Нью-Йорка.

Польский режиссер Войцех Урбаньски отказывается от «игры» и «внешней режиссуры» в пользу выстраивания контакта, диалога со зрительным залом. Актеры здесь не персонажи, а собеседники.

Они расскажут историю двух пожилых супружеских пар. Историю о вещах знакомых каждому – любовь и смерть, дружба и семья, чувства и долг, вера и бог, отношения между мужчиной и женщиной, стереотипы, обман и самообман, истинные и ложные ценности.

В ролях: Анна Алексахина, Сергей Мигицко, Анна Вартаньян/Анна Ковальчук, Александр Новиков

Где: Концертный зал «Колизей» - Невский проспект, дом 100

Ближайший спектакль: 11 марта

Стоимость билетов: 600-2200 рублей

МДТ: «Привидения»

«Привидения» – драма о том, что таится за стенами благополучного дома. Как и большинство пьес знаменитого норвежского драматурга Генрика Ибсена, «Привидения» затрагивает проблемы семейных отношений. В центре сюжета – судьба Фру Алвинг, которую насильно выдали замуж за распутного и легкомысленного человека. Она хотела уйти от мужа к пастору Мандерсу, которого полюбила, но он заставил ее вернуться. С этого момента начинается цепочка роковых событий, которая приводит к полному разрушению семьи.

Фото: МДТ

Постановку осуществил известный актёр и молодой режиссёр театра Олег Дмитриев, знакомый петербуржцам по другим спектаклям на Камерной сцене.

Режиссер-постановщик: Олег Дмитриев.

В главных ролях: Анжелика Неволина, Станислав Никольский, Владимир Захарьев, Сергей Козырев и Елена Соломонова

Где: Камерная сцена Малого драматического театра - улица Рубинштейна, дом 18

Ближайший спектакль: 14 марта

Стоимость билетов: 800 рублей

ДК Выборгский: «Время жить»

Музыкально-драматический спектакль о любви немецкого писателя Эриха Ремарка.

Она – красива и изящна. Он – смел и хорош собой. С первой встречи их неудержимо тянет друг к другу, и каждый хочет верить, что счастье возможно. И счастье было бы возможно, если бы у героев было «время жить», но именно этой составляющей и не хватает двум жаждущим счастья людям.

Глубина спектакля раскрывается не только посредством актерской игры, но и благодаря хореографии и музыкальному сопровождению. Три этих столпа гармонично существуют и перетекают друг в друга.

Фото: boombate.com

Режиссер-постановщик: Валерий Владимиров

В главных ролях: Максим Ханжов, Наталья Мартынова, Сергей Худяков, Зинаида Некрасова.

Где: ДК Выборгский - улица Комиссара Смирнова, дом.15

Ближайший спектакль: 15 марта

Стоимость билетов: 500-1200 рублей

«Приют комедианта»: «Трамвай "Желание"»

Эта пьеса популярна во всем мире. Она была написана в 1947 году, а уже через год именно за это произведение Уильямс получил Пулитцеровскую премию. Это послужило причиной последующих успешных экранизаций и постановок

Сюжет рассказывает об аристократке Бланш, южанке, которая приезжает к своей сестре Стелле и ее мужу, грубому и жестокому северянину. В своей жизни Бланш уже успела многое повидать: муж покончил жизнь самоубийством, после чего она лишилась всего ценного, что было в жизни. Она осталась совсем одна без какой-либо надежды на светлое будущее. Но и приезд к сестре не приносит ей облегчения: вскоре судьба вновь ставит Бланш подножку.

Фото: SeatScan.ru

Режиссер-постановщик: Михаил Бычков

В главных ролях: Марина Солопченко, Наталья Ткаченко, Денис Кириллов, Татьяна Полонская

Где: Театр «Приют комедианта» - улица Садовая, дом 27/9

Ближайшие спектакли: 15-16 марта, 10 апреля

Стоимость билетов: 500-2000 рублей

Театр им Ленсовета: «Все мы прекрасные люди»

Романтическая комедия «Все мы прекрасные люди» поставлена по пьесе Ивана Тургенева «Месяц в деревне».

Это был обыкновенный жаркий летний месяц в обыкновенной деревне. Но приезд молодого студента Беляева все сдвинул с места, втянул всех в круговорот, все переменял, перепутал. В юношу влюбляются сразу три дамы - хозяйка дома, замужняя Наталья Петровна, ее юная воспитанница и служанка.

Ответит ли сердцеед-студент кому-то взаимностью, совершит ли ошибку Наталья Петровна и разомкнется ли этот любовный треугольник – кто знает? Ведь на сцене все происходит точно так же, как в жизни, а жизнь - совершенно непредсказуемая штука.

Фото: Театр им. Ленсовета

Режиссер: Юрий Бутусов

В главных ролях: Анна Ковальчук, Антон Багров, Галина Субботина

Где: Театр им. Ленсовета - Владимирский проспект, дом 12

Ближайшие спектакли: 16 апреля, 4 мая, 14 мая, 19 мая

Стоимость билета: 1300-3000 рублей