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Егор Яковлев и Дмитрий "Гоблин" Пучков представят в Петербурге книгу о бессмертном полке

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© Фото: oper.ru

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Презентация новой книги «Война на уничтожение. Что готовил Третий Рейх для России» состоится 3 марта в "Буквоеде" на Лиговском.

В магазине «Буквоед» (Лиговский проспекте, дом 10) 3 марта в 19:00 издательский дом «Питер» представит новую книгу Егора Яковлева и Дмитрия «Гоблин» Пучкова «Война на уничтожение. Что готовил Третий Рейх для России».

Авторы рассматривают множество документов Третьего рейха, в которых подробно рассказывается о нацистских планах, о том, как Гитлер планировал уничтожить российское государство в Европе и ослабить славянскую биологическую силу настолько, чтобы она уже никогда не могла оказать сопротивление германским народам.

«Эти планы могли бы стать явью, если бы не беспримерное сопротивление народов Советского Союза. Своей работой авторы хотят напомнить, а кому-то и объяснить, для чего нужна была победа во Второй мировой войне», - сообщают организаторы презентации.


Фото: организаторов презентации
 

Егор Яковлев — историк, блогер, автор популярного цикла лекций о событиях Второй мировой войны на YouTube. Число просмотров видео с его участием на данный момент превысило пять миллионов. Генеральный директор Интернет-агентства Social Stars.

Дмитрий Goblin Пучков — известный российский писатель, публицист, переводчик, блогер. Автор многих переводов (в том числе пародийных) голливудских фильмов и сериалов. Общественный деятель, член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации.

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