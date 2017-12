Куда сходить в Петербурге в декабре

Весь декабрь

В котокафе «Республика кошек» 1 декабря открылась необычная выставка Марии Самолетовой, посвященная любителям сказок и кошек, она называется «ЗаМУРчательная жизнь». Свои работы художница создавала в течение нескольких лет и о выставке не задумывалась.

В «Республике кошек» она оказалась случайно, и тогда поняла, что стоит закончить свою «кошачью историю». По признанию Самолетовой, ее вдохновило то, что в Петербурге «так любовно обратили внимание на кошек».

Где: «Республика кошек» - улица Якубовича, 10

Когда: с 1 декабря по 1 февраля с 18:00 до 22:00

Сколько: вход свободный

Фото: vk.com/mariasamoletovacats

6-12 декабря

В Петербурге 6 декабря в четвертый раз откроется международный фестиваль авторского документального кино «Артдокфест». В его рамках в кинотеатре «Angleterre Cinema Lounge» покажут 33 картины, 21 из которых входит в конкурсную программу.

Впервые «Артдокфест» в Петербурге состоялся в 2014 году, сам фестиваль появился на семь лет раньше в Москве. Петербургская программа практически повторяет московскую. Кроме двух столиц, «Артдокфест» проводится в Екатеринбурге.

В этом году мероприятие посетит театральный режиссер Анатолий Васильев. В пятницу, 8 декабря, он представит свой неигровой фильм «Осел» в режиме work in progress.

Где: кинотеатр «Angleterre Cinema Lounge» - Малая Морская улица, 24

Когда: 6-12 декабря

Сколько: от 250 рублей

Фото: vk.com/artdocfestclub

8 декабря

Группа «Звери» вернется в СК «Юбилейный» 8 декабря, чтобы отметить день рождения своего фронтмена Ромы Зверя. Группа представит свой новый мини-альбом «Друзья по палате» и исполнит свои хиты. Заодно «Звери» расскажут, за кого умрет радист, и почему бывают одиноки и брюнетки, и блондинки.

В четверг, 7 декабря, Роме Зверю исполнится 40 лет. В последние годы свои дни рождения лидер «Зверей» отмечает на сцене. За последние пару лет успел попробовать себя в роли режиссера, оператора и монтажера в съемках клипа на песню «Ты прекрасна», открыть персональную фотовыставку, представить вторую часть автобиографии – в общем, состоялся как артист, писатель и фотограф.

Где: СК «Юбилейный»

Когда: 8 декабря, начало в 20:00

Сколько: от 1500 рублей

Фото: okolo.me

9 декабря

Виолончелисты RockCellos 9 декабря смешают классику с роком, исполнив мировые хиты в Opera Concert Club. Этот петербургский квинтет покорил слушателей, придав старым добрым рок-композициям хрустальное струнное звучание. В их репертуаре – композиции легендарных исполнителей и групп самых разных времен.

Nirvana, Rammstein, Metallica, Linkin Park, AC/DC, Muse, Queen, Red Hot Chili Peppers, Pink Floyd, System of a Down, The Beatles, Bon Jovi, Limp Bizkit, The Prodigy, Marilyn Manson, 30 Seconds To Mars, Coldplay, Michael Jackson, Kiss, Europe, Arctic Monkeys, No Doubt, The Cranberries, Scorpions, Radiohead, Survivor, Depeche Mode, Deep Purple - и это еще не полный список.

Где: Opera Concert Club - набережная Обводного канала, 181

Когда: 9 декабря, начало в 20:00

Сколько: от 900 рублей

Фото: vk.com/rockcellos_spb

9 и 10 декабря

В пространстве ArtPlay 9 и 10 декабря пройдет ежегодный фестиваль AVA Expo. Здесь соберутся поклонники комиксов, фильмов, игр, книг самых разных жанров. Это крупнейший в России фестиваль популярной культуры, и каждый год его ждут фанаты самых разных произведений – от японской манги до русских народных сказок.

Основательно к нему готовятся любители перевоплощений в персонажей: в рамках AVA Expo проходит конкурс косплееров, победитель которого получает возможность выступить в Европе. Посетители фестиваля погрузятся в разные вселенные в интерактивных стендах. Среди них будут «Звездные войны», «Ведьмак», «Герои магии и меча» и даже «Русские народные сказки». Главным гостем AVA Expo станет Зак Горман - автор комиксов «Рик и Морти».

Где: ArtPlay - Красногвардейская площадь, 3

Когда: 9 и 10 декабря с 13:00 до 20:00

Сколько: входной – 900 рублей, для детей до 12 лет – 500 рублей

Фото: Alise Kiseleva

10 декабря

В «Бергольд центре» 10 декабря расположится «Живая библиотека». В этом проекте «книги» – это люди, которых общество воспринимает противоречиво. Идея проекта появилась в Дании в начале 2000-х после нападения на чернокожего человека. С тех пор проект распространился по другим странам мира, с 2012 года действует в Петербурге.

В этот раз дата проведения «библиотеки» совпадет с Международным днем прав человека. Участники «прочтут» истории бездомного, инвалида, мигранта, трансгендера, православного, правозащитницы и других необычных спикеров. Организаторы «библиотеки» посвятят отдельную акцию корреспонденту «Новой газеты» Али Ферузу, которого могут депортировать из России. Они предложат посетителям написать письма в поддержку журналиста.

Где: «Бергольд центр» - Гражданская улица, 13-15

Когда: 10 декабря с 15:00 до 20:00

Сколько: вход бесплатный по предварительной регистрации

Фото: vk.com/humanlib_spb

12 декабря

Немецкая металкор-группа Eskimo Callboy 12 декабря в клубе «Зал ожидания» представит свой новый альбом The Scene. Это уже четвертый полноформатный релиз группы, и среди песен есть трек Nightlife, записанный с российской рейв-группой Little Big.

Eskimo Callboy собрались в 2009 году в городе Кастроп-Рауксель на северо-западе Германии. Хулиганские тексты группы посвящены вечеринкам, алкоголю и ироничным ситуациям, и сами музыканты шутливо называют свой стиль «порно-метал».

Они приедут в Россию уже в шестой раз, и, кроме Петербурга, побывают в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре. На каждом их концерте и музыканты, и фанаты творят безрассудные вещи, от серклпитов до парения под потолком, и кто знает, что они подготовят на этот раз.

Где: клуб «Зал ожидания» - набережная Обводного канала, 118

Когда: 12 декабря, начало в 20:00

Сколько: от 2000 рублей

Фото: Spika Concert Agency

16 декабря

В БКЗ «Октябрьский» 16 декабря вернется «Ночь пожирателей рекламы». В этом году он будет посвящен такой емкой и вечной теме, как любовь. В уже далеком 1981 году француз Жан Мари Бурсико арендовал в Париже кинотеатр «Кинопанорама» и устроил премьерный показ La Nuit des Publivores. В его рамках зрители увидели рекламные ролики, снятые с 1935 года. Так этот формат и прижился: теперь рекламу показывают в трех блоках по полтора часа каждый на экранах кинотеатров – как отдельный вид искусства.

В Петербурге «Ночь» проходит с 1994 года. В этом году в программу нынешней «Ночи» вошли 400 рекламных роликов, среди которых – новинки, ролики с участием мировых звезд и раритеты рекламного бизнеса. Кстати, основатель проекта отбирает эти ролики лично.

Где: БКЗ «Октябрьский»

Когда: 16 декабря, начало в 23:55

Сколько: от 1900 рублей

Фото: tvinmedia.ru

27 декабря

В Филармонии имени Шостаковича 27 декабря прозвучат лучшие саундтреки к голливудским фильмам в рамках концерта «Голливуд в новогоднем Петербурге». Слушателей ждут узнаваемые киномелодии из «Титаника», «Форрест Гамп», «Пираты Карибского моря», «Властелина колец» и многих других.

Имена многих работавших с Голливудом композиторов давно на слуху у киноманов. Это и Эннио Морриконе, и Джеймс Хорнер, и Ханс Циммер, Джон Уильямс, Алан Сильвестри. Их произведения исполнят собравшиеся вместе музыканты Филармонии и Мариинского театра - Singolo Orchestra под руководством Антона Гаккеля.

Где: Филармония им. Д.Д. Шостаковича, Михайловская ул., 2.

Когда: 27 декабря, начало в 20:00

Сколько: 1600-2500 рублей

Фото: Rococo Arts