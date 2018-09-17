Известный петербургский оперный певец Михаил Луконин погиб в массовом ДТП на Псковском шоссе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Эстрадно-джазового направления в Международной академии музыки Елены Образцовой Владимир Самсонов.

"Друзья! Несколько часов назад в автокатастрофе трагически погиб баритон Михаил Луконин. Из родных у него осталась только дочь Полина", – написал Самсонов.

ДТП произошло в воскресенье, 16 сентября. По данным РИА "Новости", автомобиль, которым управлял Луконин, стоял на светофоре, когда в него на полной скорости врезалась фура.

Всего грузовик задел три легковых машины, одна из них отлетела в кювет. Луконин скончался в ДТП, информации о других пострадавших нет. Водитель фуры не смог объяснить свои действия, вначале сказав, что уснул за рулем, а потом – что потянулся за документами.

Михаилу Луконину было 49 лет. В 2000 и 2001 годах он удостаивался звания "Мистер романс", а его музыкальный диск "Шостакович: неизвестные вокальные циклы" был номинирован на премию "Грэмми".