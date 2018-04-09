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Житель Петербурга залез на льдину с плакатом "Путин SOS" и обещал себя сжечь (ФОТО)

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© Фото: vk.com/spb_today
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    Спасатели с помощью буксира сняли плачущего мужчину с льдины и передали его медикам.

    Житель Петербурга залез на льдину с плакатом "Путин SOS" и обещал себя сжечь. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

    "По Фонтанке плывет мужчина на льдине с плакатом. Буксир подошел его спасать, а он не спасается. Облил себя, угрожая поджечь", – рассказали очевидцы.

    По их словам, в 13:45 после разговора плачущий мужчина все же сдался спасателям, которые передали его медикам. "Народ стабильностью доведен до отчаяния", – пишут в группе.

    Петербуржец обещал устроить акт самосожжения, если с ним не пообщаются власти, уточняет "Фонтанка.ру". По данным издания, акция на льдине связана с тем, что сына мужчины приговорили к тюрьме за педофилию, однако родственники не согласны с приговором.

    Фото: vk.com/spb_today

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