Житель Петербурга залез на льдину с плакатом "Путин SOS" и обещал себя сжечь (ФОТО)

Житель Петербурга залез на льдину с плакатом "Путин SOS" и обещал себя сжечь. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

"По Фонтанке плывет мужчина на льдине с плакатом. Буксир подошел его спасать, а он не спасается. Облил себя, угрожая поджечь", – рассказали очевидцы.

По их словам, в 13:45 после разговора плачущий мужчина все же сдался спасателям, которые передали его медикам. "Народ стабильностью доведен до отчаяния", – пишут в группе.

Петербуржец обещал устроить акт самосожжения, если с ним не пообщаются власти, уточняет "Фонтанка.ру". По данным издания, акция на льдине связана с тем, что сына мужчины приговорили к тюрьме за педофилию, однако родственники не согласны с приговором.

Фото: vk.com/spb_today