Шлиссельбургский проспект заволокло паром из-за прорыва трубы (ФОТО)

Шлиссельбургский проспект заволокло паром из-за прорыва трубы с кипятком. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

"На пересечении Обуховской обороны и Шлиссельбургского проспекта произошел прорыв горячей воды. Видимость 0,5 метра. Ничерта не видно, честно сказать, бедные владельцы машин", – рассказали очевидцы.

По их словам, на месте коммунальной аварии копится пробка. "Вода все прибывает. Движение по Шлиссельбургскому проспекту ограничено, а движение трамвае приостановлено", – уточняют в группе.

На место ЧП прибыла аварийная бригада "Теплосети Петербурга", место аварии огорожено. Прорыв трубы был обнаружен энергетиками при объезде, около 11:50, рассказали "Санкт-Петербург.ру" в пресс-службе компании. На ремонт трубы отведено 20 часов, отключать горячую воду в близлежащих зданиях не будут.

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