Станция метро "Приморская" закрыта из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
Она не работает ни на вход, ни на выход, в вестибюле станции в 14:12 обнаружен бесхозный предмет.
© Фото: mapio.net
В вестибюле станции обнаружен бесхозный предмет.
Станция метро "Приморская" закрыта из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
Она не работает ни на вход, ни на выход, в вестибюле станции в 14:12 обнаружен бесхозный предмет.
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