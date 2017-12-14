На проспекте Культуры эвакуировали ТРК "Парк Хаус". Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Парк Хаус" на проспекте Культуры, 41, эвакуирован", - пишут очевидцы, добавляя, что причиной эвакуации стал звонок о минировании.

Всех сотрудников и посетителей ТРК попросили выйти на улицу, сказав, что помещения будут проверять минимум до 17 часов.