Станции метро "Пушкинская" и "Академическая" закрыты на проверку

Петербургский метрополитен закрыл на проверку сразу две станции метро - "Пушкинскую" и "Академическую", сообщили в пресс-службе петербургской подземки. В обоих случаях на платформах нашли бесхозные предметы.

"В 13:28 станция "Пушкинская" и переход "Пушкинская" - "Звенигородская" закрыты. В 13:30 станция "Академическая" закрыта", - сказали представители метро.