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Гражданский проспект заволокло паром из лопнувшей трубы

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© Фото: Валентин Илюшин / «БалтИнфо»

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Сейчас на месте ЧП работают сразу три аварийных бригады ГУП "ТЭК СПб".

Гражданский проспект заволокло паром из лопнувшей трубы. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Прорвало где-то трубу, Гражданский проспект, 85, кипяток", - рассказали очевидцы о коммунальной аварии. Труба лопнула во дворе дома номер 85 около полудня.

Сейчас на месте ЧП работают сразу три аварийных бригады ГУП "ТЭК СПб", пишет "Фонтанка.ру". Как только вытекание воды будет остановлено, определят диаметр трубы и решат, стоит ли отключать дома от тепла.

Фото: vk.com/spb_today

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